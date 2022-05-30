Утренний обстрел Николаева: известно об одном раненом, повреждено более 20 домов

Российские оккупанты в очередной раз коварно обстреляли Николаев утром 30 мая. Снаряды повредили много частных домов.

Российские захватчики били по одному из жилых районов Николаева. Пока известно, что вражеские снаряды повредили 21 частный дом. В основном были выбиты окна и кровля. Но в некоторых зданиях повреждены внешние стены.

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Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

К счастью, никто не погиб. По состоянию на 14:00 известно об одном раненом в результате вражеских обстрелов.

В 12:40 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об угрозе артиллерийских обстрелов. Она завершилась в 15.11. Также в городе была воздушная тревога: она продолжалась с 14:16 до 14:48.

Сенкевич призывает местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и угрозы артиллерийских обстрелов. В таких случаях следует немедленно идти в укрытие, ведь российские захватчики без всяких сомнений стреляют по жилым районам города. Если вы не успели покинуть квартиру, то следует придерживаться правила "двух стен". Это может спасти вам жизнь!

Последствия утреннего обстрела Николаева

Утром 30 мая россияне снова били по Николаеву / Фото с телеграмму Александра Сенкевича

Оккупанты регулярно обстреливают Николаев

Николаев находится в досягаемости враждебных реактивных систем залпового огня, поэтому российские кафиры регулярно готовят снаряды по городу. Они хотят посеять панику и снизить моральный дух украинских граждан.

К примеру, 28 мая россияне также били утром по одному из жилых районов Николаева. Тогда получили ранения целых семь человек – двое из них находились в тяжелом состоянии. Также погибла работница местного коммунального предприятия.

При обстреле отец с сыном разгружали бутылки с водой в своем дворе : отцу оторвало руку, а сыну попали обломки в кисть. К счастью, местные жители затащили обоих в подъезд, потому что обстрел продолжался.

Утром 29 мая российские убийцы снова обстреливали Николаев. Два человека пострадали, еще один человек – погиб. В этот момент он просто шел за водой , но вблизи него упал вражеский боеприпас.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что в Николаеве готовы к любому развитию событий. Но, по его словам, внезапный штурм города сейчас невозможен . Украинские военные тщательно видят, чем занимаются российские кафиры.

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