Утренний взрыв в Мелитополе "постучал в дом" предателя-полицейского

"Хлопок" продолжает тур временно оккупированными территориями Украины. Утром 2 мая он посетил местного предателя-полицейского. Он пострадал.

Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал, что "хлопок" посетил начальника так называемого "управления внутренних дел" временно оккупированной части Запорожской области. Источники 24 Канала сообщили, что предатель пострадал. Он либо уже госпитализирован, либо сейчас находится в пути в больницу. Подробности о его травмах пока не раскрывают.

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По уточненным данным, сегодняшний утренний взрыв "постучал в дом" заместителя начальника так называемого управления внутренних дел временно оккупированной части Запорожской области, когда тот открывал ворота,

– подчеркнул Федоров.

Источники 24 Канала отмечают, что сработало самодельное взрывное устройство.

К слову, накануне "хлопок" также побывал у Мелитополя. Захватчиков "поджарили" в поселке Михайловка. "Хлопок" поработал так хорошо, что в воздух взлетело целое здание, где обычно оккупанты собирались каждый день на свои совещания. Так называемый "штаб" охраняли около 10 окупантов. Кроме того, "хлопок" посетил кафе, где сидели оккупанты и коллаборанты.