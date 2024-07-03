Утренняя комбинированная атака врага: сколько целей сбили Воздушные силы
Источник:Николай Олещук
Россия в очередной раз нанесла комбинированную атаку по Украине утром 3 июня. Оккупанты били ракетами и "Шахедами".
В Воздушных силах сообщили, что сбито 11 воздушных целей. Основным направлением удара стала Днепропетровская область.
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Как отработало ПВО
В Воздушных силах рассказали, что Россия нанесла удар ракетами и ударными БпЛА типа "Шахед".
Сколько ракет и "Шахедов" выпустил враг:
- 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К"
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59
- 5 ударных БпЛА типа "Шахед"
Основное направление удара – Днепропетровщина. Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей,
– рассказал командующий Воздушных сил Николай Олещук.
Что удалось сбить:
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136";
- 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
Сколько воздушных целей уничтожила ПВО / Инфографика Воздушных сил
Добавим, что в результате вражеской атаки в Днепре погибли и пострадали гражданские люди. Известно о 3 жертвах и 18 пострадавших.