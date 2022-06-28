Утро у оккупантов началось не с кофе: ВСУ показали, как бьют по врагу
Источник:Вооруженные Силы Украины
Украинские войска не дают врагу ни малейшего шанса на победу. Каждое утро оккупантов начинается со значительных потерь как в личном составе, так и технике.
Так, утром 28 июня наши защитники обстреляли позиции россиян из тяжелой артиллерии. Об этом они написали в соцсетях.
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ВСУ продолжают наносить потери врагу
Обратите внимание, что видео было опубликовано в День Конституции Украины.
А вот и утреннее поздравление оккупантам. Утро у них начнется не с кофе, наслаждайтесь,
– написали они на своей странице.
ВСУ показали, как бьют по врагу: смотрите видео
Актуальные потери врага
По состоянию на 28 июня, украинские защитники уже ликвидировали 35 250 захватчиков. Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там отметили, что только в течение 27 июня в ряды "двухсотых" присоединилось 250 человек.
Несут оккупанты потери и в технике. Так, по состоянию на сегодня уничтожено:
- танков – 1567 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин – 3704 (+17) единицы;
- артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;
- РСЗО – 243 единицы;
- средств ПВО – 102 (+1) единицы;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 185 (+1) единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 единиц;
- крылатых ракет – 139 единиц;
- кораблей и катеров – 14 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14) единиц;
- специальной техники – 61 (+1) единица.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Успешные атаки ВСУ на Харьковщине и на Донбассе
В Генштабе ВСУ доложили, что украинские солдаты успешно отразили попытки штурма противника в направлении Довгалевка – Залиман. Оккупанты отошли. Такая же ситуация произошла и на Славянском направлении в сторону Долгенькое – Долина. Украинским военным удалось отбросить врага назад.
Аналогичная ситуация возникла и на Лисичанском направлении. Враг не оставляет попыток взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Российские оккупанты вели наступление, но украинские воины успешно подавили все эти попытки и заставили врага отойти.
На Авдеевском направлении оккупанты безрезультатно пытались штурмовать в направлении Егоровка – Павловка, однако понесли потери.
Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео