Утром используют все, что есть – Гайдай о том, как и когда может начаться большой бой за Донбасс

По мнению главы Луганской ОВА, бой за Донбасс будет масштабным. Начнется он, вероятно, в 3-4 утра и враги применят все, что у них сейчас есть.

Об этом Сергей Гайдай рассказал в интервью. Он отметил, что атака начнется с массированного артобстрела.

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Будут задействованы и артиллерия, и авиация, – Гайдай

Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Все, что у них есть, они используют,

– объяснил Гайдай.

По мнению главы ОВА, такой обстрел будет продолжаться несколько часов – именно на территории Луганщины и Донетчины. Затем россияне пойдут в наступление большим количеством танков и пехоты. Вместе с тем у врага нет ресурсов, чтобы наступать одновременно с юга, севера и востока.

Гайдай соглашается, что для России действительно сакральная дата 9 мая, поэтому хоть что-то и приурочить к этому времени оккупанты попробуют.

Какая ситуация в Луганской области сейчас:

Регион находится под постоянным обстрелом.

Сейчас главная цель россиян – совершить прорыв в районе Рубежного и Попасной.

При этом враг совершает хаотические выстрелы, нет ни одного населенного пункта, который не попал под огонь.

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