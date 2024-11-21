Утром Россия запустила по Украине межконтитентальную баллистическую ракету

Утром Россия в очередной раз осуществила атаку на Украину. Сообщается, что она могли запустить межконтитентальную баллистическую ракету.

Пуск был произведен из Астраханской области России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Россия могла запустить новую ракету РС-26 "Рубеж"

Межконтинентальную баллистическую ракету россияне направили на предприятия и критическую инфраструктуру Днепра в период с 5:00 до 7:00 утра.

В сети предполагают, что пуск был осуществлен примерно в 5:12 с 4-го Государственного центрального межвидового полигона России "Капустин Яр" в Астраханской области.

По данным мониторинговых каналов, это могла быть новая российская ракета РС-26 "Рубеж" средней дальности с очень большой скоростью и страшной ударной силой, что эквивалентно трем ракетам "Искандерам-М".

Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей, где была объявлена ​​тревога, однако позже уточнили, что ее дали из-за взлета МиГ-31К.

Кроме того, россияне атаковали Украину аэробалистической ракетой Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области, запущенной из истребителя МиГ-31К, а также 7 крылатыми ракетами Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области.

В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий,

– сообщили Воздушные силы.