Ночной обстрел Харькова: частично разрушен жилой дом, есть погибший

Российские военные ночью в очередной раз обстреляли Харьков. Враг попал в жилой дом в городе. В результате погиб один человек. Также известно о раненых.

В ночь на 12 сентября российские военные в очередной раз обстреляли Харьков. Известно, что враг нанес удар по жилому дому. В результате погиб один человек, а еще двое получили ранения.

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Дом частично разрушен

По словам городского главы Игоря Терехова, российские захватчики попали в жилой дом в Новобаварском районе. Уже известно, что в результате этого погиб один человек. Еще двое получили ранения. Что касается самого дома, то он частично разрушен.

Заметим, что в 00:53 Терехов сообщил об обстреле этого жилого дома. Но на тот момент не было информации ни о разрушениях, ни о пострадавших.

Враг попал в Харьковскую ТЭЦ-5

Вечером 11 сентября стало известно, что российские захватчики атаковали инфраструктуру города Харьков. В результате исчез свет, вода. Также задержалось движение поездов, сообщил Игорь Терехов.

По словам городского главы, враг еще раз цинично и подло мстит за успехи ВСУ на фронте. В то же время, Терехов попросил местных жителей сохранять спокойствие. Он тогда отметил, что коммунальщики и специалисты уже работают над тем, чтобы устранить ущерб, нанесенный россиянами.

Вскоре глава ОВА Олег Синегубов подтвердил ракетные удары. Он также отметил, что на местах атак начали свою работу спасатели. По словам высокопоставленного чиновника, там возникли пожары. Поэтому пожарные прибыли на место, чтобы ликвидировать пламя.

Впоследствии стало известно, что российские военные попали в ТЭЦ-5 в Харькове. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это проявлением терроризма. Ведь страна-агрессор делает все возможное, чтобы оставить мирное население нашего государства без света и тепла.

Известно, что по критической инфраструктуре города враг попал двумя крылатыми ракетами. Всего за тот вечер оккупанты выпустили 12 снарядов. 9 из них удалось сбить силам ПВО.

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