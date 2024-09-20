Утром "Шахед" залетел на Киевщину: работает ПВО
Источник:Киевская ОВА
С ночи Россия атакует Украину "Шахедами". Утром 20 сентября вражеский дрон залетел на Киевщину.
По российскому ударному БПЛА работает ПВО. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в телеграм-канале.
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На Киевщине работает ПВО
Тревогу на Киевщине снова объявили в 09:10. Заметим, в столице ее нет.
Воздушные силы сообщили, что российский дрон из Черкасской области, курсом на Киевскую область.
В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям,
– заявили в ОВА.
Также призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Кроме того, придерживайтесь информационной тишины, – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Отбой тревоги на Киевщине объявили в 09:43.
Заметим, накануне председатель ОВА рассказал о последствиях ночной атаки. Заметил, что в области также работали Силы ПВО. Есть сбитые цели.
"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", – отметил Руслан Кравченко.
Добавил, что в двух районах области в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано возгорание травяного настила. Пожары уже ликвидировали. Оперативные группы продолжают фиксацию последствий российской атаки.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.