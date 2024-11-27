Орбан не смог помешать: Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Европарламент проголосовал за новый состав Еврокомиссии. Несмотря на сопротивление венгерского премьера Орбана, решение поддержали 370 депутатов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle. Новая команда Еврокомиссии начнет работу 1 декабря 2024 года.
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Кто вошел в обновленный состав Еврокомиссии
Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Европейской комиссии, который был предложен действующим председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и согласован Советом ЕС в сентябре. Решение поддержали 370 депутатов, 282 проголосовали против, еще 36 – воздержались.
Несмотря на сопротивление фракции "Патриоты за Европу" (сформирована партией "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и французской партией правого толка "Национальное объединение" Марин Ле Пен), для принятия решения хватило простого большинства голосов.
В состав комиссии вошли 26 еврокомиссаров. Бывший премьер-министр Эстонии Каю Каллас назначена на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля.
Обновленный состав Еврокомиссии / Фото Урсулы фон дер Ляйен в X
Венгерский политик Оливер Вархейи, который ранее отвечал за политику добрососедства и расширения, теперь занимает должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных.
Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что приоритетами новой Европейской комиссии станут энергетика, безопасность и оборона.
Какими будут шаги обновленного состава
Урсула фон дер Ляйен объявила, что первая инициатива Комиссии будет компасом конкурентоспособности. Ее цель - сократить разрыв в инновациях между Европой, США и Китаем, усилить безопасность и независимость, а также обеспечить декарбонизацию.
Говоря о Европейском "зеленом соглашении", фон дер Ляйен заявила, что "мы должны и будем продолжать курс на достижение целей". Она пообещала разработать новое промышленное соглашение, начать стратегический диалог о будущем европейской автомобильной промышленности, сосредоточиться на развитии экономики замкнутого цикла и работать над созданием Европейского союза сбережений и инвестиций.
Относительно войны в Украине, а также на Ближнем Востоке и в некоторых частях Африки, фон дер Ляйен отметила, что "Европа должна играть более сильную роль во всех этих сферах", поскольку сейчас она нужна больше, чем когда-либо.
Президент Еврокомиссии подчеркнула важность укрепления европейской безопасности. Она призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону, подчеркивая, что это является приоритетом новой комиссии.
На границах Европы бушует война, и мы должны быть готовы к тому, что ждет нас впереди, работая бок о бок с НАТО. Россия тратит на оборону до 9% ВВП. Европа тратит в среднем 1,9%. В этом сравнении что-то не так. Наши расходы на оборону должны вырасти,
– подчеркнула фон дер Ляйен.
Она также выразила необходимость создания единого европейского рынка обороны, укрепления оборонно-промышленной базы, повышения военной мобильности и разработки совместных оборонных проектов.
В течение первых 100 дней нового мандата фон дер Ляйен обещает представить "белую книгу" о будущем европейской обороны.
Она подчеркнула, что борьба за свободу касается не только 27 стран-членов ЕС. По словам фон дер Ляйен, “мечта о Европе распространяется на Западные Балканы, Украину, Молдову и дальше”.
"Мы видели храбрость народа Украины на пути в Европу... И пусть не будет сомнений - мы хотим, чтобы Украина была частью нашего Европейского Союза. Поэтому мы будем рядом с Украиной столько, сколько потребуется. Будем готовы к реформам, которые нужны с нашей стороны, и мы будем поддерживать эти страны на каждом шагу, учитывая их заслуги, пока они не будут готовы присоединиться к нашему союзу", – заявила президент ЕК.