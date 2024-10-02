К 2051 году украинцев будет только 25 миллионов: Правительство утвердило Стратегию демографического развития

Институт демографии и проблем качества жизни НАН дал прогноз, что к 2051 году население Украины значительно сократится. Чтобы минимизировать последствия такого кризиса, Правительство решило утвердить Стратегию демографического развития страны на период до 2040 года.

Среди главных причин снижения населения – война и миграция. Об этом говорится в распоряжении на сайте Кабмина.

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К 2051 году украинцев будет только 25 миллионов

Кроме войны и миграции, причинами сокращения населения называют низкую рождаемость, высокий уровень преждевременной смертности, разбалансировка рынка труда и тому подобное.

С учетом ... вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий или прекращения или отмены военного положения в Украине, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, до 2041 года может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году – до 25,2 миллиона человек,

– говорится в тексте Стратегии.

По данным Всеукраинской переписи населения 5 декабря 2001 года количество украинцев составляло 48,5 миллионов человек. А в июле 2024 года население Украины оценивали в 35,8 миллиона человек, из них 31,1 миллиона человек проживали "на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме".

"Украина нуждается в системном стратегическом решении, которое позволит минимизировать демографические риски и смягчить угрозы, обеспечить сбалансированное долгосрочное воспроизводство населения, необходимый объем человеческого капитала и численность рабочей силы для условий военного положения и послевоенного восстановления экономики и формирования демографической устойчивости", – отмечают в документе.

О чем говорится в Стратегии

Стратегией хотят сформировать среду, "благоприятную для рождения и воспитания детей, с обеспечением экономической самодостаточности семей". В частности, речь идет о безопасности, развитие критической и социальной инфраструктуры, доступность жилья, качественного здравоохранения, рабочих мест и тому подобное. Также авторы Стратегии отметили необходимость возвращения в Украину лиц, которые сейчас проживают в других странах.

Приоритетами для обеспечения демографического развития является поддержка семей, сохранение репродуктивного здоровья, улучшение условий труда и повышение доступности медицинских и социальных услуг. Особое внимание уделяется минимизации оттока украинцев за границу, поддержке внутренне перемещенных лиц и созданию стимулов для возвращения мигрантов,

– говорится в документе.

Там отметили важность политики развития приграничных территорий, граничащих с Россией и Беларусью. А также привели преимущества, которые можно использовать для преодоления негативных демографических тенденций и возвращения украинских мигрантов из-за рубежа.

"Среди таких преимуществ есть удобные и часто уникальные цифровые государственные сервисы, доступная медицина, значительно большая свобода в выработке и принятии решений, чем во многих других странах, относительно доступная стоимость жизни, богатый культурное наследие, сравнительно теплый, но при этом не засушливый, климат; большие пространства и доступные для культивирования земельные площади, особенно в сельской местности", – отмечают