В центре столицы 28 сентября состоялось торжественное шествие, посвященное Дню защитников и защитниц Украины. Мероприятие стартовало от парка имени Тараса Шевченко.

Праздник ежегодно отмечают 1 октября. Фото с места событий показал корреспондент 24 Канала.

Смотрите также Зеленский на Генассамблее ООН рассказал об "одном из самых страшных моментов войны"

Украинцы почтили память наших бойцов

В субботу, 28 сентября, в 12:00 в центре Киева стартовало мероприятие в честь Дня защитников и защитниц Украины. Участники шествия собрались в парке имени Тараса Шевченко и отправились по улице Павла Скоропадского до Майдана Украинских Героев.

После этого колонна прошла по Крещатику, затем направилась к Европейской площади и поднялась к Стене памяти на Михайловской площади.

К акции присоединились родственники погибших и все желающие – украинцы несли в руках плакаты с фотографиями украинских воинов и с надписями "Уважай живых, Помни павших, Борись за пленных". Всего в торжественном шествии приняли участие около 1 тысячи граждан.

В Киеве состоялось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины / 24 Канал

В Киеве состоялось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины / 24 Канал

В Киеве состоялось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины / 24 Канал

В Киеве состоялось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины / 24 Канал

В Киеве состоялось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины / 24 Канал

В Киеве состоялось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины / 24 Канал

В Киеве состоялось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины / 24 Канал

В Киеве состоялось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины / 24 Канал

В Киеве состоялось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины / 24 Канал

Справка. День защитников и защитниц Украины - это государственный праздник, который ежегодно отмечается 1 октября, совпадая с днем Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник был основан 14 октября 2014 года указом президента под названием "День защитника Украины". В 2023 году, после реформы церковного календаря, дата празднования была перенесена с 14 октября на 1 октября. С 2015 года этот день является государственным праздником и официальным выходным.