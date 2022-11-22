Увеличатся ли тарифы до конца отопительного сезона: Шмыгаль сделал заявление
В начале полномасштабного вторжения России на период действия военного положения в Украине и шесть месяцев после его завершения "заморозили" тарифы на коммунальные услуги. Изменилось ли это решение, рассказали на заседании Кабмина.
В частности, на этом заседании обсудили ряд тем, среди которых социальная политика государства. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.
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Изменятся ли тарифы
Премьер-министр сообщил, что при всей сложности ситуации тарифы останутся без изменений. Расти они не будут до конца отопительного сезона. Вместе с тем в Кабмине заявили, что и субсидии будут выплачиваться в полном объеме.
Предусмотрено на это (субсидии – 24 канал) 37 миллиардов гривен,
– подчеркнул Денис Шмыгаль.
Более того, в Украине ввели ряд дополнительных программ, в частности для внутренне перемещенных лиц. Они уже действуют, и уже 2 миллиона 200 тысяч человек получают эту помощь сейчас. Так, за последний месяц им будет выплачено 5,6 миллиарда гривен.
"В целом с начала полномасштабного вторжения профинансировано 47,2 миллиарда гривен соответствующих выплат", – подчеркнул Шмыгаль.
Помощь украинцам от государства
В целом же по состоянию на сегодняшний день около 20 миллионов украинцев получают социальные выплаты или пользуются социальными услугами.
При всей сложности ситуации мы не задерживали пенсии и эти социальные выплаты ни разу. Более того, пенсии были проиндексированы. С марта по октябрь выплачены пенсии на сумму 387 миллиардов гривен,
– отметил премьер-министр.
Также государство обеспечивает экономическую поддержку почти 6 миллионов граждан через различные социальные пособия и выплаты. Речь идет о:
- многодетных семьях,
- малообеспеченных семьях,
- одиноких матерях,
- людях с инвалидностью.
По словам Дениса Шмыгаля, за 10 месяцев им уже выплатили более 137 миллиардов гривен разных пособий, а в этом месяце социальных выплат будет осуществлено на 13,8 миллиарда гривен.
Тарифы для предприятий
- Отметим, что зафиксированы тарифы для населения, однако цены для предприятий, в частности, на электроэнергию, могут возрасти. Предполагают, что увеличить тарифы на передачу и распределение электроэнергии могут с декабря.
- Так, тариф на передачу может вырасти с 345,64 гривны до 377,18 гривны за мегаватт-час.
- Однако самый большой рост может быть в тарифе на диспетчерское управление – с 62,13 гривны до 218,25 гривны.