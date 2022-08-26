Что означает указ путина об увеличении армии и удастся ли его выполнить: анализ ISW

Президент россии владимир путин подписал указ об увеличении численности армии страны-террористки. Эксперты американского Института изучения войны проанализировали, удастся ли претворить в жизнь план кремлевского диктатора.

Соответствующий указ путина был обнародован 25 августа. российская армия будет увеличиваться с января 2023 года.

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В россии, вероятнее всего, не будет массовой мобилизации

Эксперты Института изучения войны считают, что указ путина об увеличении численности российских войск вряд ли принесет оккупантам значительную боевую силу в ближайшее время. Кроме того, он указывает на то, что кремлевский диктатор пока не будет отдавать приказ о массовой мобилизации.

Номинальную численность вооруженных сил россии планируют увеличить на 137 тысяч – с 1 013 628 до 1 150 628 военных. В ISW отметили, что российская армия, вероятно, стремится возместить потери своего вторжения и создать силы для поддержки оккупационных подразделений в Украине.

Объявление относительно скромной, однако, вероятно, все еще недостижимой, цели увеличения конечной силы убедительно свидетельствуют о том, что путин по-прежнему решительно настроен избежать общей мобилизации,

– отметили специалисты.

В Институте изучения войны считают, что кремль вряд ли сформирует достаточные силы для достижения конечной численности более 1,15 миллиона солдат, как это предусматривает указ.

"российская армия исторически не достигала целей по конечной численности. Например, в 2022 году перед полномасштабным вторжением россии в Украину в ней было лишь около 850 000 военнослужащих действительной службы, что значительно не достигало ее номинальной целевой численности в более чем миллион", – добавили в ISW.

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Увеличение армии будут сопровождать проблемы

Специалисты заметили, что россия, скорее всего, столкнется с серьезными препятствиями быстрого привлечения большого количества новых солдат.

"Кроме проблем, с которыми сталкиваются российские вербовщики, чистый обучающий потенциал россии, вероятно, уменьшился с 24 февраля, поскольку кремль развернул учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине", – отметили эксперты.

В ISW считают, что россия может использовать осенний призыв в октябре 2022 года, чтобы привлечь примерно 130 тысяч военных, которые пополнят безумные потери оккупационных войск.

Кроме этого, кремль может использовать дополнительную силу, чтобы официально включить в российскую армию боевиков из квазиреспублик или новые добровольческие подразделения, формально не являющиеся частью армии страны-террористки.

В Институте изучения войны подытожили, что так или иначе чистый прирост боевой мощи россии "будет очень небольшим".

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