Приднестровье хочет увеличить количество российских миротворцев: Молдова жестко отреагировала
Непризнанное Приднестровье обратилось в Кремль с просьбой более чем в шесть раз увеличить количество миротворцев в регионе. В Кишиневе заявили, что Приднестровье не имеет права выдвигать такие требования.
Леонид Манаков, глава непризнанного Приднестровья, призвал страну-агрессора увеличить количество так называемых миротворцев из-за угрозы безопасности со стороны Украины – об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. В Кишиневе уже отреагировали на заявление Манакова и сообщили, что у представительства непризнанного Приднестровья нет оснований и права выступать с такими заявлениями.
Читайте также В Санду заявили, что Украина имеет право ударить по Приднестровью
Почему Россия решила увеличить количество российских "миротворцев" в Приднестровье
8 мая непризнанное представительство Приднестровья в России обратилось с просьбой увеличить количество миротворцев в регионе из-за "ухудшения рисков безопасности". Глава квазипредставительства заявил, что в настоящее время в Приднестровье находится всего 450 миротворцев, в то время как их количество можно увеличить до 3100, в том числе и за счет проживающих в регионе россиян.
Опция об увеличении количества миротворцев есть, и она оправдана с учетом ухудшения рисков безопасности, в частности террористической угрозы, и одновременно юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности комиссии,
– заявил Леонид Манаков.
Впрочем, Россия не очень охотно отреагировала на инициативу Приднестровья: пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, сообщил, что у Кремля "пока нет ответа на просьбу увеличить количество военных в непризнанном Приднестровье".
Как отреагировали в Кишиневе
В Молдове заявление Манакова подвергли сомнению – ведь спецпредставитель Приднестровья не имеет права договариваться об увеличении количества миротворцев.
"Прежде всего, нужно прояснить вопрос о статусе так называемого представительства, от имени которого выступает господин Манаков. Кишинев ждет этих разъяснений уже более 4 лет. Во-вторых, о механизме миротворческих сил могут говорить стороны, подписавшие соглашение от 21 июля 1992 года, а не люди, не имеющие к этому никакого отношения", – сообщили в Бюро реинтеграции.
Приднестровье на карте
Украина также отреагировала
4 мая, накануне обращения Леонида Манакова в Кремль, Дмитрий Кулеба в прямом эфире телемарафона заявил, что Украина не планирует нападать на Приднестровье, несмотря на то, что российские войска могут представлять опасность.
Мы уважаем своих соседей. Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы имеете право сами решать, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном смысле эта проблема существует ", – заявил министр иностранных дел.
Также Кулеба подчеркнул, что из-за рисков, представляемых Приднестровьем, Украина вынуждена держать силы на границах страны для "потенциального сдерживания и контроля над ситуацией".
Какая сейчас ситуация в Молдове: последние новости
- Президент Молдовы Майя Санду оценила вероятность вооруженной агрессии России против Молдовы. Она заявила, что пока идет украинско-российская война, жителям Молдовы не грозит война.
- В то же время Данилов рассказал, готова ли Украина воевать за увольнение оккупированных Россией территорий Грузии и Молдовы. Политик заявил, что Украина не будет вмешиваться вооруженно в освобождение Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.
- Также Сергей Лавров, глава МИД России, рассказал росСМИ о "праве России на регион" и "защита русских" в Приднестровье.