Почти четверть миллиона: Россия хочет набрать на контракт еще 225 тысяч контрактников, – СМИ

Россия планирует набрать в армию на контракт не менее 225 тысяч человек. Такое количество россиян называют в планах Кремля на ближайшие три года – с 2025 по 2027.

Об этом свидетельствует проект расходов бюджета страны-агрессора на вышеупомянутые сроки. Соответствующие данные сообщает Important News.

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Россия планирует набрать еще почти четверть миллиона контрактников

Российские власти заложили на единовременные выплаты за заключение контракта с министерством обороны 90 миллиардов рублей, что соответственно означает по 30 миллиардов рублей ежегодно. Сейчас единовременная федеральная выплата за заключение контракта составляет 400 тысяч рублей.

В случае сохранения такого размера выплат 90 миллиардов вполне хватит, чтобы за три года набрать 225 тысяч контрактников. Однако важно, что 400 тысяч, это сумма, которую Владимир Путин установил еще в июле 2024 года. Как известно, ранее она составляла 195 тысяч.

Если за заключение контракта будут выплачивать 195 тысяч рублей, как было раньше, это позволит набрать 461,5 тысячи человек. Запланированная в бюджете сумма может увеличиться, ведь только за первое полугодие 2024 года власти России уже потратили на единовременные выплаты новым контрактникам более 32 миллиардов.

Такая сумма уже больше того, что заложено в бюджете на весь 2025 год. В то же время росСМИ предполагают, что минобороны России может завышать данные о количестве в полтора раза. До апреля 2024 года контракты заключили 640 тысяч человек, при этом единовременные выплаты на тот момент получили лишь 426 тысяч человек.

Напомним, Путин также освободил подсудимых от уголовной ответственности при условии их мобилизации. Российский диктатор подписал соответствующий законопроект 2 октября. Оппозиционные российские медиа предполагали, что с каждого СИЗО могут забрать на фронт по сто человек.