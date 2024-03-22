Однако советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу сказал, что это не означает, что в оккупационном войске будет существенное увеличение воинов, которых Россия сможет отправить на войну в Украину. Также он рассказал, будет ли у ВСУ достаточно оружия и о чем свидетельствует визит Роба Бауэра в Украину.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о том, как Владимир Путин испытывает Запад. Больше деталей об этом – читайте по ссылке.

Будут ли ВСУ иметь достаточно оружия

По итогам встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 19 марта, Чехия уже отправляет нам снаряды. По вашим прогнозам по состоянию на март, достаточно ли нам будет поступать оружия для того, чтобы по крайней мере обороняться? В то же время нам как будто "пороблено" с "белым флагом": и Папа Римский призывает нас его поднять, и МОК позволяет россиянам выступать под ним.

Оружия никогда не будет достаточно, учитывая интенсивность и масштаб войны. Однако его дефицит испытываем не только мы. В России таже (дефицит оружия – 24 Канал).

В то же время количество оружия, которое будет поставляться в Украину в рамках поддержки европейскими странами, увеличивается. Также есть возможность закупать для Украины дополнительные снаряды. Это инициатива не только Чехии, есть ряд других стран, которые профинансировали и готовы дальше это делать. Поэтому мы все же выйдем на те параметры, о которых говорил Жозеп Боррель, по количеству снарядов в месяц. Речь идет как минимум о 150 – 250 тысяч снарядов крупных калибров.

По итогам 20-го "Рамштайна" к дроновой коалиции присоединились новые страны. Это важно, потому что благодаря FPV-дронам частично можно компенсировать дефицит определенных снарядов. Поэтому надо существенно наращивать производство дронов. Это уже происходит в европейских странах и, безусловно, в Украине.

Еще одно направление – приоритетное – это дальнобойные ракеты. Мы видим, насколько они эффективны, потому что позволяют существенно влиять на возможность России логистически подвозить дополнительные ресурсы.

Есть дальнобойные ракеты, которые производятся в Украине. Также есть активные переговорные площадки, на которых обсуждается существенное наращивание производства в странах-партнерах ракет и увеличение поставок Украине.

Все наращивается, и у нас будет достаточно оружия, по крайней мере для того, чтобы вести эффективные оборонительные действия, концентрироваться на определенных направлениях для того, чтобы проводить активные контрдействия.



Украина получит достаточно оружия / Getty Images

О "советах" Украине относительно капитуляции в войне

Что касается "белых флагов", то любой кризис, любая война четко дает возможность показать людям кто есть кто. Кто понимает, кто не понимает. В Украине многие люди показали свою положительную или отрицательную сторону.

Безусловно никто не может говорить Украине капитулировать после двух лет войны. Это нонсенс. У нас даже такой опции, как капитуляция, не существует. Почему? Потому что Россия настолько нас ненавидит, что она все равно будет уничтожать нас. Она будет искать для этого возможности через теракты, провокации, политические убийства, другие технологические спецоперации.

Россия будет добивать много людей в Украине, потому что она унижена. Украина показала, что Россия – это большой фейк с точки зрения военной способности. Да, она воюет количественно, но это совсем другая история.

Одно дело, когда пропагандисты создают депрессивные настроения в Украине и других странах, и совсем другое, когда это делают вроде бы нейтральные издания, независимые медийные площадки, особенно с европейской или американской юрисдикцией. Они пишут, что "Украине не хватает оружия", и вместо того, чтобы отметить, что нам – Западу – нужно максимально ускорить поставки этого оружия, они считают, что наверное Украине "надо встать на колени".

Это выглядит очень странно, это какой-то заоблачный инфантилизм. Я не совсем понимаю, чего они хотят достичь, притом, что Украина постоянно подчеркивает, что готова в этой войне дойти до справедливого финала. Но прекратите нас оскорблять своими предложениями о капитуляции.

О позиции европейских политиков относительно войны в Украине

Создается впечатление, что европейские лидеры, которые в очередной раз пытаются усадить Украину за стол переговоров, демонстрируют, что боятся поражения России в войне.

Нет, это не так. Европейские лидеры как раз не боятся поражения России, а наоборот. За время войны они эволюционировали от концепции "боимся России" и "Россия не может проиграть, потому что неизвестно, что там будет происходить" – до определенного осознания.

Они пришли к выводу, что единственный, справедливый и необходимый финал в войне для Европы, который будет гарантировать ей более-менее понятное будущее – это поражение России. Все остальное – это фикция. Они это абсолютно осознают. Вопрос в готовности ускорить принятие решений, а также в том, готовы ли они объяснить это своим обществам.

Сегодня есть большое расхождение между тем, что думают политические элиты, а они являются проукраинскими. За исключением отдельных маргинальных партий. Например, пророссийской Сары Вагенкнехт из Германии. Она предлагает дать возможность России добить Украину, дорезать украинцев, и это, мол, будет "круто" для Европы. Эти мейнстримовые политические элиты абсолютно точно осознают, что Россия:

должна обязательно проиграть;

должна пойти на политическую трансформацию – путинская элита должна исчезнуть;

исторические процессы относительно "парада суверенитетов" на территории России абсолютно нормальные. Там есть 21 этнический регион, не все будут готовы выйти из состава России, но некоторые точно захотят реализовать свое право на суверенность, и это нормальный процесс;

граница полноценной Европы должна проходить по восточной границе Украины. То есть восточная граница Украины должна быть общеевропейской границей, которая четко отделяет концепцию европейских сообществ от концепции российских архаичных сообществ.

Они осознают, что достичь этого можно именно на поле боя. Никакие заморозки не закончат войну, а наоборот – приведут к эскалации, масштабированию конфликтности, увеличению фатальных последствий существования России.

Сообщества в европейских странах считают, что война где-то далеко, они живут своими ситуативными потребностями, в частности, будут ли увеличиваться цены на какие-то продукты, будет ли возможность отдохнуть и тому подобное. Поэтому они меньше реагируют на то, что происходит в Украине. Их же политические элиты на это обращают внимание, начинают больше говорить о местных проблемах. Так информационный интерес к Украине уменьшается.

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Это приводит к тому, что политические партии меньше уделяют внимания этой теме, реже обсуждают ее в публичных дискуссиях, а больше те темы, которые дают им электоральные преимущества.

Именно это происходит в Соединенных Штатах. Электорально важнее было проговорить внутренние проблемы – не только приграничье с Мексикой, а также безработицу и тому подобное. Поэтому внешняя, лидерская политика, которая является традиционной присущей США, отошла даже не на второй, а на третий, четвертый планы. В то же время надо работать информационно, дипломатически.

О визите главы военного комитета НАТО в Украину

Относительно поддержки Украины. В Киев 21 марта прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он также выступил на форуме по безопасности. О чем свидетельствует этот визит и чего нам ожидать от него?

Это означает повышение уровня дискуссии о необходимости или не необходимости той или иной помощи Украине. Это не просто политические заявления, если мы говорим о президенте Франции или о господине Бауэре. Это не просто визит вежливости или заявления, которые имеют какой-то политический подтекст.

Нет, это свидетельствует об осознании Европой всех рисков, которые генерирует Россия. Они медленнее, чем мы с вами понимают, что Россия не проведет после этой войны демилитаризацию, не распустит армию, не откажется от экспансионизма как единственного способа введения внешней политики.



Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр / Скриншот с видео

Россия будет провоцировать и север, и южные Европы. Попытается зайти в страны Балтии, в акваторию Балтийского моря, взять ее под свой доминантный контроль. Это же касается Молдовы.

Россия будет дестабилизировать Европу, и делать это откровеннее, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину. Будут политические убийства на территории Европы, будут попытки активно непосредственно влиять на ход тех или иных политических кампаний, национальных выборов в разных странах. Будет откровенная поддержка пророссийских партий, и эти партии будут вести себя максимально нагло на европейском политическом рынке.

Поэтому эта дискуссия и визит господина Бауэра свидетельствует о том, что мы (западные партнеры – 24 Канал) это понимаем и ищем возможности, мы можем говорить о национальных контингентах. Но, как заявил президент Украины, это является определенной перспективой. А сегодня для нас важны три фактора:

оружие, которое сюда должно идти;

тренинговые центры, нужно их строить больше для того, чтобы Украина имела возможность проводить обучение в рамках использования западного оружия на территории стран-партнеров. Сегодня мы проводим эти тренинги, но можно существенно это нарастить;

ускоренная логистика. Нужно построить коридоры, которые позволят нам получать оружие и технику быстрее и непосредственно с глобального рынка, а не только с военных производств. Это как президент Чехии Петр Павел предложил выкупить на глобальном рынке у ряда стран, которые непосредственно не могут участвовать в поставках в Украину, те или иные вооруженные инструменты. Это пример ускоренной логистики.

Однако самое главное то, что наконец европейцы избавились от страха перед Россией, эскалации которой они всегда боялись. Они настаивали на том, что нужно говорить об умиротворении России, о том, что необходимо с ней о чем-то договариваться. Сейчас они от этого избавились.

Как только Россия начинает "поднимать ставки", говорить о вероятном использовании ядерного оружия, европейцы отвечают тем, что готовы увеличить поставки в Украину необходимой военной техники.

Усилит ли Путин мобилизацию после "выборов"

Сейчас снова говорят о мобилизации в России, о том, что Владимир Путин может призвать в армию 300 тысяч бойцов. И среди украинцев паника, потому что у нас не хватает оружия, живой силы, а здесь якобы пойдет столько живой силы. Скажите несколько слов по этому поводу, чтобы мы не паниковали.

В России мобилизация идет постоянно, она не прекращается. У них огромные санитарные потери и, безусловно, они хотят их компенсировать, и делают это уже два года. Не забывайте, у них на оккупированных территориях уже находится 400 – 450 тысяч военнослужащих, иногда даже больше. Решение здесь достаточно простое – это количество оружия, которое позволяет уничтожать все это.

Относительно того, что заявляет Россия, то не забывайте, что они эти заявления делают, в частности и для того, чтобы вызвать определенные панические, истерические настроения на фоне общей депрессии.

Ведь два года войны – это всегда измененное эмоциональное состояние, это очевидные вещи. Именно поэтому они делают заявления такого типа, мол, будут атаковать ядерным оружием, начнется третья мировая. Помните, буквально через день после 17 марта (окончание голосования в России – 24 Канал) Путин об этом говорил.

Они посмотрели, что на это "вяло" реагируют европейские элиты и тогда перешли к другому. Вышел Сергей Шойгу, абсолютно "левый" человек, я хочу это подчеркнуть, и стандартно сказал, что в России сейчас якобы дополнительно мобилизуют "10 армий". Он говорил о двух общевойсковых армиях, 16 отдельных подразделений и так далее. Они это делают постоянно, потому что у них растут дефициты, в частности рекрутинговых, мобилизационных ресурсов. Не все так просто.

Я хочу, чтобы мы делали объективные оценки. Во-первых, да, в России огромное количество людей, которых можно просто бросить в бой. Они это будут делать, но это продолжается постоянно. Во-вторых, не будет какого-то существенного увеличения количества военнослужащих, которых они смогут отправить на войну в Украину.

И это не отменяет главного для нас – количества оружия. Здесь надо работать с партнерами. Кстати, наши партнеры также это осознают. Почему? Потому что вместе с нами ищут снаряды, ищут возможности существенно нарастить производство FPV-дронов, ускорить поставки. Или через внутренние дискуссии, если говорим о Германии, решить вопрос о поставках нам дальнобойных ракет. Здесь все понятно, ничего не меняется.



Россия не останавливала мобилизацию / Shutterstock

Я бы к этому относился прагматично. Уже есть понимание, как Россия ведет войну и на что будет делать ставку. Также есть понимание, какие потребности есть у нас. То есть, какое оружие нужно, в каком количестве, все математически просчитано и так далее. Поэтому надо прагматично к этому подходить, продолжать давить на партнеров, чтобы ускорить логистику поставок, производства.

Все остальное – пропагандистская работа и не более. Мы можем контрпропагандистски работать с тем, что ничего нового в России не происходит.

Россия не смогла выполнить 3 свои задачи

Действительно риторика пропагандистов не меняется, они только пытаются нас запугать. Я ни в коем случае не хочу, чтобы потом говорили, якобы у нас "розовые очки", потому что проблем действительно много. Но хочется напомнить украинцам, что главная цель россиян – не только уничтожить нас физически, но и морально, чтобы все мы сказали, мол, достаточно, надо что-то делать, договариваться и так далее.

Здесь вы абсолютно правы, нет никаких "розовых очков". Я вообще прагматично к этому отношусь, и еще раз подчеркиваю, как воюет Россия и что надо сделать для того, чтобы все это можно было уничтожать. Количество соответствующего оружия решает все.

Но есть важный аспект, который вы осторожно проговорили. Это аспект переговоров, потому что кто сказал, что россияне готовы договориться? Они готовы обмануть, сказать, что с вами договариваются, а потом прийти и добить. Говорится даже не о паузе. Они просто хотят убить Украину. Если вы хотите с ними договориться, то это означает, что вы добровольно сдаетесь. Вот и все.

Я понимаю, что тяжело, депрессивно. Я понимаю, что два года идет большая война, которая разрушает абсолютно все: судьбы, дома. К сожалению, исторически так выглядит, потому что война есть война. Она тяжелая, большая, масштабная.

Но россияне четко заявили: они будут убивать, пока не проиграют. И поэтому договориться с ними – такой опции вообще нет. Это полная фикция. Даже несмотря на усталость, депрессию, понимание того, что все очень и очень страшно, фатально и так далее, но нам никто не предложит мира, Минских соглашений.

Они пришли убивать. Это очень важно понять с точки зрения психологии. Не будет страна такого типа, как Россия, начинать масштабную войну, отправлять сюда 500 тысяч человек, нести полмиллиона санитарных потерь, обнулять репутацию, терять ряд рынков, да и вообще все, что можно потерять, – чтобы потом с вами договориться о том, что вы останетесь жить.

Они пришли нас убить, и эти задачи не реализовали. Они не выполнили несколько ключевых задач, с которыми они пришли:

юридически зафиксировать за собой все оккупированные территории, сказав, что это якобы навсегда "их";

забрать возможность существования суверенного, субъектного украинского государства. Оно могло бы дальше называться Украина, но чтобы здесь было что-то типа Беларуси, "марионеточное" правительство и так далее;

создать продуманную систему фильтрационных лагерей, отфильтровать потенциально нелояльное население, частично его убить после пыток, частично депортировать и "размыть" население Украины дикими переселенцами из российских глубинок.

Они реализовали эти задачи? Нет. Поэтому о каких договоренностях с ними кто-то говорит? Даже несмотря на всю нашу усталость. Поэтому здесь надо правильно расставлять акценты. У нас нет такого выбора, чтобы с ними о чем-то договориться. Или Россия выиграет, и тогда нас не существует, или Россия проигрывает, и тогда существует Европа.