Военный эксперт указал на сигналы от Запада о готовности увеличить военную помощь

Украина очень долго ждала сообщения о поставках Patriot. Вопрос поднялся с мертвой точки и начались обсуждения.

Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Андрей Харук. Он отметил, что зенитные ракетные комплексы в ближайшей перспективе могут поступить на вооружение наших воздушных сил.

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"Если уже начали говорить о поставках Patriot, то это будет качественным скачком в нашей противовоздушной обороне. Так же надо сказать об анонсированных поставках комплексов SAMP-T из Италии и Франции", – сказал Харук.

Он добавил, что ЗРК SAMP-T не изготовили слишком много, но эти комплексы способны эффективно сбивать баллистические ракеты.

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Германия может передать наступательное оружие

Харук надеется, что партнеры Украины изменят фокус военной поддержки. По его словам, несколько недель назад американские официальные представители заявили, что не будут возражать, если Германия поставит первой для Украины современные танки.

До этого Германия говорила, что не хочет первой передавать Украине наступательное вооружение. Здесь США фактически подталкивают Германию к такому шагу. Надеюсь, что в начале следующего года получим от Германии танки Leopard-2, – сказал военный эксперт.

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