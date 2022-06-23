Уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, – Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель убежден, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже 23 июня. Такое же решение должны принять и в отношении Молдовы.

23 июня стартует важный для Украины саммит ЕС в Брюсселе. Именно на этом форуме рассмотрят заявки Молдовы, Украины и Грузии по поводу членства в Евросоюзе.

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Мишель назвал этот день решающим для ЕС

Это решающий момент для ЕС. Я уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове,

– заверил Шарль Мишель.

Также он подчеркнул, что Украина, а также Молдова и Грузия получат сигнал о своей европейской перспективе. Глава Евросовета отметил, что встречался и с лидерами стран Западных Балкан, ведь у Брюсселя есть большая политическая воля и с ними ускорить процесс.

Поддержала Украину и Урсула фон дер Ляйен

Перед стартом саммита высказалась в поддержку Украины и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что украинцы – это единственный народ, который расстреливали за то, что у них были европейские флаги.

Именно сейчас украинский народ проходит через ад, потому что хочет быть частью Евросоюза. Также украинская демократия, отметила фон дер Ляйен, получила значительный прогресс после 2014 года.

В преддверии саммита в Брюсселе Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами стран Европы. Он пообщался с 11 главами стран. Цель этого – обеспечить максимальную поддержку для Украины.

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Еврокомиссия рекомендовала кандидатство для Украины

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине кандидатство в Евросоюз.

Украина уже имплементировала 70% норм, необходимых ЕС.

Однако есть 7 требований , которые необходимо выполнить Киеву:

– реформа Конституционного Суда,

– продолжение судебной реформы,

– борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП,

– борьба с отмыванием средств,

– воплощение антиолигархического закона,

– согласование аудиовизуального законодательства с европейским,

– изменение законодательства о нацменьшинствах.

, которые необходимо выполнить Киеву: – реформа Конституционного Суда, – продолжение судебной реформы, – борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП, – борьба с отмыванием средств, – воплощение антиолигархического закона, – согласование аудиовизуального законодательства с европейским, – изменение законодательства о нацменьшинствах. Брюссель уже представил Киеву план действий, необходимый для выполнения того, чтобы вести переговоры о вступлении в ЕС.

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