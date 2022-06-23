Уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, – Мишель
Источник:твитер Шарля Мишеля
Глава Европейского совета Шарль Мишель убежден, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже 23 июня. Такое же решение должны принять и в отношении Молдовы.
23 июня стартует важный для Украины саммит ЕС в Брюсселе. Именно на этом форуме рассмотрят заявки Молдовы, Украины и Грузии по поводу членства в Евросоюзе.
К теме Украина проходит через ад, – фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС предоставить статус кандидата
Мишель назвал этот день решающим для ЕС
Это решающий момент для ЕС. Я уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове,
– заверил Шарль Мишель.
Также он подчеркнул, что Украина, а также Молдова и Грузия получат сигнал о своей европейской перспективе. Глава Евросовета отметил, что встречался и с лидерами стран Западных Балкан, ведь у Брюсселя есть большая политическая воля и с ними ускорить процесс.
Поддержала Украину и Урсула фон дер Ляйен
Перед стартом саммита высказалась в поддержку Украины и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что украинцы – это единственный народ, который расстреливали за то, что у них были европейские флаги.
Именно сейчас украинский народ проходит через ад, потому что хочет быть частью Евросоюза. Также украинская демократия, отметила фон дер Ляйен, получила значительный прогресс после 2014 года.Это важно! В преддверии саммита в Брюсселе Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами стран Европы. Он пообщался с 11 главами стран. Цель этого – обеспечить максимальную поддержку для Украины.
Важно Ключевые условия для Украины, претензии к Грузии и подарок Молдове: чего ждать от саммита ЕС
Еврокомиссия рекомендовала кандидатство для Украины
- 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине кандидатство в Евросоюз.
- Украина уже имплементировала 70% норм, необходимых ЕС.
- Однако есть 7 требований, которые необходимо выполнить Киеву:
– реформа Конституционного Суда,
– продолжение судебной реформы,
– борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП,
– борьба с отмыванием средств,
– воплощение антиолигархического закона,
– согласование аудиовизуального законодательства с европейским,
– изменение законодательства о нацменьшинствах.
- Брюссель уже представил Киеву план действий, необходимый для выполнения того, чтобы вести переговоры о вступлении в ЕС.
Смотрите в видео: Шольц о Плане Маршалла для Украины