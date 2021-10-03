Увидел тело и начал задыхаться: украинские моряки погибли в Бангладеше

3 октября 2021 , 16:12
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Источник:

FleetMon

В Бангладеше на борту сухогрузного судна AP ASTAREA погибли 2 украинских моряка. Речь идет о Геннадии Яценко и Константине Ермаке.

У погибших не было симптомов коронавируса. Кроме того, не говорится и о насильственных смертях.

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Точную причину гибели украинских моряков озвучат после результатов вскрытий. Судно посетил помощник портового санитарного врача – доктор медицинских наук Нурул Абсер.

Что известно о погибших

  • Ермак работал на корабле слесарем. Ему был 31 год. Тело Ермака нашли в собственной каюте.
  • Когда Яценко увидел погибшего коллегу, он вдруг начал задыхаться. Моряка сняли с судна и на катере транспортировали в ближайшее медучреждение.
  • В то же время врачи констатировали смерть. По предварительным данным, Яценко мог уйти из жизни из-за сердечного приступа.

Смерть украинского моряка в Сингапуре

  • В августе 2021 года умер украинский моряк из Одессы. Трагедия произошла в больнице в Сингапуре.
  • Умершему было 34 года.
  • За несколько дней до смерти у него диагностировали коронавирус.
  • Первые симптомы у мужчины появились 25 июля. В частности, речь идет о повышенной температуре и сильном кашле.
  • Госпитализировали моряка 1 августа. Однако было уже слишком поздно.
Автор: Мар'яна Бекало