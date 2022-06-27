Увидели истинное лицо Путина, – журналист объяснил отношение британцев к помощи Украине
Украинские защитники продолжают героически защищать наше государство от российских кафиров. В этой борьбе Украину поддерживают британцы.
Совершенно очевидно, что в Великобритании общественное мнение на стороне Украины. Об этом 24 канала рассказал журналист из Лондона Андрей Остальский.
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По его словам, британцы раньше других увидели истинное лицо Путина. Для них "последней каплей" было покушение на Скрипач в Солсбере. Тогда это чуть не превратилось в огромную трагедию с массовым отравлением людей "Новичком". Это послужило большим шоком, который все еще до конца не прошел.
Люди задавали вопрос: "Как это возможно? Что это за президент? Что это за страна?". То есть, они были готовы к тому, что потом произошло с Украиной. Возможно, поэтому они чувствуют тоньше и сильнее происходящих других европейцев. А также то, что обязательно нужно помешать этой агрессии,
– сообщил Андрей Остальский.
Однако он отметил, что британцев скоро ожидает неизбежное повышение цен. Разгоняется Инфляция, особенно на энергоносители, что может вызвать определенные "трещинки" в их отношении.
Андрей Остальский объяснил, что дело не только в пропаганде Путина, хотя оно работает тоже, ведь в него вкладывают огромные деньги. Однако Breksit, Covid-29 и война России против Украины – это может вместе ударить по карманам британцев и повлиять их настроения. "Но я верю в стойкость британского народа", – отметил журналист из Лондона.
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