Увидим, – Байден о возможной встрече с Путиным уже в январе

Платформа Стратегического диалога безопаснности состоится 10 января. Участие в ней примут представители России и США. Президент Байден конкретно не ответил, будет ли встречаться в это время с главой Кремля Путиным.

Джо Байден на вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным ответил "Увидим". Такой комментарий был обнародован в Белом доме.

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Переговоры между США и Россией состоятся 10 января

Переговоры между представителями Вашингтона и Москвы состоятся 10 января. Это всего за несколько дней до консультации по безопасности между Североатлантическим альянсом и Россией.

Темой переговоров, как ожидается, будет напряжение возле украинской границы. Конечно, обсудят и так называемые "договоры о безопасности", которые США и Альянсу предложила Россия. В них говорится о требовании Москвы о нерасширении НАТО.

Возможная встреча Байдена и Путина: последние новости

Очная встреча Байдена и Путина прошла в Швейцарии 16 июня.

В последний раз президенты общались в видеоформате 7 декабря.

Недавно Джо Байден предположил, что актуален новый разговор с главой Кремля.

Однако никаких возможных дат президент США не называл.

Еще одну возможность разговора Путина и Байдена ранее подтвердили и в Кремле. Российская сторона предположила, что она состоится до конца 2021 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "за спиной Украины ничего не будут решать" . В случае разговора с Путиным Байден обязательно сконтактирует и с президентом Украины.

Актуально Путинский ультиматум – только дымовой занавес

О результатах предварительных переговоров Путина и Байдена смотрите в WTF: