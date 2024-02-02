Не успела Украина опомниться от "увольнения Залужного", как в пятницу вечером, 2 февраля, анонимные телеграм-каналы распространили сообщение об увольнении секретаря СНБО. Впоследствии это прокомментировали в Центре противодействия дезинформации – рабочем органе Совета нацбезопасности и обороны.

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Увольнение Данилова: правда ли это

В ЦПД отмечают, что подобные сообщения только играют на руку врагу. По словам пресс-службы органа, информация об увольнении Данилова – это фейк, который опасно распространять в условиях войны с Россией.

Некоторые телеграм-каналы распространили информацию о якобы увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Подобные "инсайды" – фейк, который играет на руку врагу,

– говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации также призывает доверять только проверенным источникам. Информационная гигиена является крайне важной особенно сейчас, когда Кремль ежедневно применяет информационно-психологические операции против украинцев.



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Обратите внимание! Центр противодействия дезинформации – рабочий орган СНБО, который образовали в марте 2021 года. Главная задача ЦПД – мониторить украинское информационное пространство, выявлять недостоверную или манипулятивную информацию и опровергать ее. Кроме того, орган изучает информационные угрозы для национальной безопасности Украины. Ознакомиться с его материалами можно по ссылке.

Кто еще "в очереди" на увольнение