Не встигла Україна оговтатись від "звільнення Залужного", як у п'ятницю ввечері, 2 лютого, анонімні телеграм-канали поширили повідомлення про звільнення секретаря РНБО. Згодом це прокоментували у Центрі протидії дезінформації – робочому органі Ради нацбезпеки та оборони.

Дивіться також "Нові зразки зброї вражають": Данілов прокоментував технологічні рішення, які пропонує Залужний

Звільнення Данілова: чи правда це

У ЦПД наголошують, що подібні повідомлення лише грають на руку ворога. За словами пресслужби органу, інформація про звільнення Данілова – це фейк, який небезпечно поширювати в умовах війни з Росією.

Деякі телеграм-канали поширили інформацію про нібито звільнення секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. Подібні "інсайди" – фейк, який грає на руку ворогу,

– йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації також закликає довіряти лише перевіреним джерелам. Інформаційна гігієна є вкрай вадливою особливо зараз, коли Кремль щодня застосовує інформаційно-психологічні операції проти українців.



Як не піддаватися на ІПСО росіян / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! Центр протидії дезінформації – робочий орган РНБО, який утворили в березні 2021 року. Головне завдання ЦПД – моніторити український інформаційний простір, виявляти недостовірну чи маніпулятивну інформацію та спростовувати її. Крім того, орган вивчає інформаційні загрози для національної безпеки України. Ознайомитись з його матеріалами можна за посиланням.

Хто ще "у черзі" на звільнення