В первую очередь подобные вбросы выгодны тем, кто их пишет. Как правило, это люди, которые никак не влияют на кадровую и информационную политику в Украине. Такой мыслью с 24 Каналом поделился председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Надо искать "кротов"

Тимочко подчеркнул, что многие политики, депутаты и законодатели уже готовятся к выборам и хотят привлечь к себе внимание именами, которые резонируют и являются публичными. Подавляющая часть боится упустить "тот самый момент" или "минуту славы".

Как это остановить? Очень просто. Когда такие политики заявляют, что у них есть информация непосредственно из Кабмина или по Ставке Главнокомандующего, то у меня вопрос. Почему СБУ, прокуратура, другие соответствующие службы, ГУР на это не реагируют? Это утечка тайной информации из закрытой среды. Нужно искать "кротов" или доказывать, что это неправда. Это логично. Для того, чтобы не было панических выбросов,

– сказал Иван Тимочко.

Как реагировать на вбросы

Тимочко подчеркнул, что только кто-то зачитывает "марсианские хроники", все начинают паниковать не дождавшись объяснений от официальных источников. Нужно хранить информационную гигиену и понимать, что есть определенная процедура для перемещения или увольнения с должности высокодолжностных лиц или высокоответственных командиров.

Обратите внимание! В СМИ информация об увольнении Залужного появляется не в первый раз. В ноябре нардеп Владимир Арьев написал, что получил от источников информацию о том, что министр обороны Рустем Умеров якобы внес представление об увольнении Главнокомандующего Валерия Залужного.

Кроме того, стоит дождаться личного заявления человека, который якобы был уволен. Хотя ни руководство государства, ни военные руководители не могут на каждый вброс созывать пресс-конференцию и давать разъяснения. Поскольку это может продолжаться непрерывно и все большее количество людей захотят на этом манипулировать и сделать политические имиджи или рейтинги.

Мы видим, что Главком и министр (обороны Рустем Умеров – 24 Канал) спокойно выполняют свои задачи. Это такая политическая жизнь бурлящей страны. Может оно и является определенным индикатором того, что мы демократическое государство и высказывание мнений не запрещено. По крайней мере, нет жесткой цензуры. Конечно антигосударственные заявления должны пресекаться,

– резюмировал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Заметим, в тот же день ходили слухи о якобы увольнении министра Рустема Умерова. Однако в Минобороны опровергли эту информацию.

Что известно о вбросе "увольнения" Залужного