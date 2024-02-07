Секретарь СНБО Алексей Данилов снова высказался на тему слухов об "увольнении" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он объяснил свою позицию на Киевском международном форуме по кибербезопасности – 2024.

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Почему слухи о Залужном вредны

Данилов назвал сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил без официального подтверждения вредными.

Что касается ситуации, связанной с той или иной должностной личной, когда начинается раздувание ситуации без нормативно-правовых документов, это очень опасная, более того, вредная вещь. Когда будут приняты те или иные решения, мы сможем с вами об этом уже говорить, как о свершившемся факте. А когда вас начинают каждый день уже полтора года снимать с должности, или делать какую-то замену, это вредит интересам государства,

– объяснил он.

Также журналисты поинтересовались у секретаря СНБО, как проходят совещания командования. Данилов подтвердил, что на заседаниях Ставки и СНБО происходят дискуссии. По его словам, для этого и есть это сообщество, которое должно дискутировать и иметь свою точку зрения на те или иные позиции. Он назвал это абсолютно нормальным, естественным и демократическим путем. Данилов заметил, что гораздо хуже, когда дискуссии нет, ведь это никогда не идет на пользу демократии.

Что говорил Данилов ранее