12 февраля, 22:36
У меня были свои причины, – Зеленский об увольнении Ермака из ОП

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Зеленский уволил Ермака с должности главы Офиса Президента, но не из-за дела "Мидас".
  • The Atlantic пишет, что Ермак имел "конфликты с западными дипломатами" и "многими" в окружении Зеленского.

Владимир Зеленский заявил, что имел причины уволить Андрея Ермака с должности главы Офиса Президента. Однако это произошло не из-за дела "Мидас".

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Интересно Откровенное хамство: политический эксперт о вопиющих деталях в расследовании об Андрее Ермаке

Почему Зеленский уволил Ермака из ОП?

Украинский глава отказался признать, что расследование коррупции в украинской энергетике, в частности Миндичгейт, заставили его уволить Андрея Ермака.

У меня были свои причины, 
– подчеркнул Зеленский.

Автор статьи Саймон Шустер пишет, что Зеленский "годами сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине" уволить Андрея Ермака, который был главным переговорщиком от Киева.

В материале отмечено, что Андрей Ермак "враждовал с рядом западных дипломатов" и "почти со всеми" в окружении президента.

Где сейчас Андрей Ермак?

  • После увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрей Ермак заявлял о намерении мобилизоваться в армию, однако этого не произошло. В феврале появилась информация, что он находится в Киеве, ведет непубличный образ жизни и пользуется усиленной охраной.

  • Журналист Михаил Ткач отметил, что Ермак придерживается режима и ежедневно посещает спортзал. Кроме того, он провел около трех часов в жилом комплексе, где живет секретарь СНБО Рустем Умеров. Сам Умеров объяснил, что это была общая встреча без конкретных договоренностей.

  • Интересно, что глава САП Александр Клименко отрицает наличие подготовленного подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку. По словам прокурора, анонсировать любые подозрения кому-то является незаконным.