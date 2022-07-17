Отстранение Баканова и Венедиктовой от управления СБУ и Генпрокуратурой: все, что известно

Президент отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Зеленский объяснил такое решение во время вечернего обращения 17 июля.

По словам главы государства, более 60 прокуроров и сотрудников СБУ остались на временно оккупированных россиянами территориях и начали работать на врага. Именно поэтому возникли очень серьезные вопросы к их непосредственным руководителям – Венедиктовой и Баканову.

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Венедиктову и Баканова отстранили от должностей

На сайте Офиса Президента 17 июля появился указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы Безопасности Украины. Следующим опубликовали указ об отстранении от должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Исполняющим обязанности генерального прокурора назначили Алексея Симоненко. До 30 марта 2019 года он работал офицером в СБУ, а затем был кандидатом на должность заместителя директора ГБР. Примечательно, что в то время Бюро возглавляла именно Венедиктова.

Обратите внимание, что главу СБУ и генпрокурора только отстранили от должностей. Увольнение Баканова возможно при условии, если такое решение примет президент по итогам расследования. Такая ситуация и по увольнению Венедиктовой.

Почему отстранили Баканова и Венедиктову

С марта 2020 года Симоненко работал заместителем генерального прокурора. В том же году он передал дело, в котором фигурирует заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров , из Национального антикоррупционного бюро в СБУ. Кроме того, именно Симоненко подписал подозрение 5 президенту Украины Петру Порошенко.

В указе президента об отстранении генпрокурора ссылаются на закон "О правовом режиме военного положения". Он предусматривает, что глава государства в этот период имеет полномочия отстранить должностного лица и переложить его обязанности на другого человека.

В свою очередь, Баканова отстранили в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. В нем говорится о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям.

Этот закон предусматривает проведение служебного расследования, на срок которого должностное лицо отстраняют от исполнения обязанностей. Решения об отстранении от исполнения обязанностей могут быть отменены, если во время расследования:

не подтвердятся основания для отстранения от исполнения обязанностей,

примут решение о дисциплинарной ответственности.

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Зеленский подтвердил свое решение

Во время своего вечернего обращения 17 июля президент Владимир Зеленский подтвердил свои указы об отстранении Венедиктовой и Баканова. Он подчеркнул, что конкретные действия и бездействие каждого чиновника в секторе безопасности и правоохранительных органах будут оценены.

Соответствующая инспекция правоохранительных органов уже имеет первые результаты и будет продолжаться дальше. По состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов,

– отметил президент.

По его словам, в 198 уголовных производствах соответствующим лицам уже сообщили о подозрении. В частности, более 60 прокуроров и сотрудников СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами россии, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", – подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому глава государства принял решение об отстранении от должности генпрокурора и устранения главы СБУ.

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