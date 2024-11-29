Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своем увольнении

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отреагировал на слухи о своем увольнении. Он подтвердил, что регулярно докладывает президенту о ситуации в стране.

Кирилл Буданов опроверг информацию о своей отставке, назвав ее очередной попыткой дестабилизации ситуации в Украине. Он заверил, что его отношения с президентом Владимиром Зеленским являются нормальными. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на BBC.

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Уволят ли Буданова из Офиса президента

Слухи о возможной смене руководителя ГУР снова появились в украинских СМИ, со ссылкой на источники в Офисе президента, которые якобы сообщили об активизации процесса увольнения Буданова в декабре. По словам источника, это кадровое решение поддерживают глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. СМИ предположили, что Буданов может быть уволен из-за публичных заявлений, которые, по их версии, могли навредить Украине.

Он в свою очередь назвал эти слухи "вбросами", распространяемых с целью дестабилизировать страну и правительственную команду. Буданов отметил, что его отношения с Зеленским являются стандартными и рабочими.

К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного – вброс слухов и дезинформации – это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды,

– добавил руководитель ГУР.

Кроме того, Буданов отметил, что сейчас ГУР имеет важные задачи в войне, и все угрозы от России остаются реальными, хотя большинство из примененных российских вооружений уже не являются новыми. Он также прокомментировал последние угрозы Владимира Путина, отметив, что это лишь попытки помешать мирным инициативам Украины.

Планировали ли уволить Буданова