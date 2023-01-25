Изменения в правительстве: США одобряют решения Зеленского против коррупции и безответственности

В Украине 24 января произошли кадровые изменения – уволили много чиновников, в том числе председателей ОВА. США будут продолжать поддерживать наше государство по внедрению важных антикоррупционных реформ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. По его словам, обвинения в коррупции, повлекшие перестановки в украинском правительстве, похоже, не касаются миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи, предоставленной Соединенными Штатами. Администрация президента Джозефа Байдена не владеет подобной информацией.

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Прайс заявил, что США очень серьезно относятся к своей ответственности за обеспечение надлежащего надзора за всеми формами американской поддержки, оказываемой Украине.

Он не предоставил подробностей, как именно это происходит, однако отметил, что разрушения, вызванные вторжением, осложнили отслеживание военной, а также экономической и гуманитарной помощи от Соединенных Штатов.

"Существуют вызовы, связанные с нынешней ситуацией, в которой наши украинские партнеры находятся в эпицентре жестокой атаки со стороны Российской Федерации. Но мы серьезно относимся к этому обязательству, и мы все еще можем принять меры, чтобы обеспечить эту ответственность", – подчеркнул чиновник.

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский ранее проводил предвыборную кампанию, основанную на антикоррупционной политической программе, получившей значительную поддержку общественности в Украине. Представитель Госдепа отметил решимость украинцев привлекать к ответственности должностных лиц, пользующихся общественным доверием и не выполняющих возложенных на них обязательств.

Мы приветствуем быстрые и решительные шаги президента Зеленского, а также бдительность украинского гражданского общества и СМИ по противодействию коррупции с целью обеспечения эффективного надзора и подотчетности государственных закупок,

– добавил Прайс.

Он добавил, что украинцы хотят видеть должное управление, борьбу с коррупцией и верховенство права. США также все это поддерживают, как и обязательство Украины обеспечивать прозрачность и подотчетность.

"И мы стали свидетелями такого примера на протяжении последних часов", – объяснил представитель Госдепа.

Кратко об увольнениях украинских чиновников