Изменения в правительстве: США одобряют решения Зеленского против коррупции и безответственности
Источник:The New York Times
В Украине 24 января произошли кадровые изменения – уволили много чиновников, в том числе председателей ОВА. США будут продолжать поддерживать наше государство по внедрению важных антикоррупционных реформ.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. По его словам, обвинения в коррупции, повлекшие перестановки в украинском правительстве, похоже, не касаются миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи, предоставленной Соединенными Штатами. Администрация президента Джозефа Байдена не владеет подобной информацией.
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США поддержали решение Зеленского
Прайс заявил, что США очень серьезно относятся к своей ответственности за обеспечение надлежащего надзора за всеми формами американской поддержки, оказываемой Украине.
Он не предоставил подробностей, как именно это происходит, однако отметил, что разрушения, вызванные вторжением, осложнили отслеживание военной, а также экономической и гуманитарной помощи от Соединенных Штатов.
"Существуют вызовы, связанные с нынешней ситуацией, в которой наши украинские партнеры находятся в эпицентре жестокой атаки со стороны Российской Федерации. Но мы серьезно относимся к этому обязательству, и мы все еще можем принять меры, чтобы обеспечить эту ответственность", – подчеркнул чиновник.
По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский ранее проводил предвыборную кампанию, основанную на антикоррупционной политической программе, получившей значительную поддержку общественности в Украине. Представитель Госдепа отметил решимость украинцев привлекать к ответственности должностных лиц, пользующихся общественным доверием и не выполняющих возложенных на них обязательств.
Мы приветствуем быстрые и решительные шаги президента Зеленского, а также бдительность украинского гражданского общества и СМИ по противодействию коррупции с целью обеспечения эффективного надзора и подотчетности государственных закупок,
– добавил Прайс.
Он добавил, что украинцы хотят видеть должное управление, борьбу с коррупцией и верховенство права. США также все это поддерживают, как и обязательство Украины обеспечивать прозрачность и подотчетность.
"И мы стали свидетелями такого примера на протяжении последних часов", – объяснил представитель Госдепа.
Кратко об увольнениях украинских чиновников
- Утром 24 января заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. По его словам, будучи на этом посту, у него была "возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту".
- Кроме этого, с должности заместителя генерального прокурора уволили Алексея Симоненко. Вероятно, это связано с его отдыхом за границей в разгар войны в Украине.
- В свою очередь, заместитель главы Министерства обороны Вячеслав Шаповалов ушел в отставку из-за скандала насчет закупки продуктов для военных по завышенным ценам.
- Также уволили заместителя министра развития общин Ивана Лукерю.