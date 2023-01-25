Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. За його словами, звинувачення в корупції, що призвели до перестановок в українському уряді, схоже, не стосуються мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги, наданої Сполученими Штатами. Адміністрація президента Джозефа Байдена не володіє подібною інформацією.

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Прайс заявив, що США надзвичайно серйозно ставляться до своєї відповідальності за забезпечення належного нагляду за всіма формами американської підтримки, яку надають Україні.

Він не надав подробиць, як саме це відбувається, однак зазначив, що руйнування, спричинені вторгненням, таки ускладнили відстеження військової, а також економічної та гуманітарної допомоги від Сполучених Штатів.

"Існують виклики, пов'язані з нинішньою ситуацією, в якій наші українські партнери перебувають в епіцентрі жорстокої атаки з боку Російської Федерації. Але ми серйозно ставимося до цього зобов'язання, і ми все ще в змозі вжити заходів, щоб забезпечити цю відповідальність", – наголосив посадовець.

За його словами, Президент України Володимир Зеленський раніше проводив передвиборчу кампанію, основану на антикорупційній політичній програмі, що отримала значну підтримку громадськості в Україні. Представник Держдепу відзначив рішучість українців притягати до відповідальності посадовців, які користуються суспільною довірою та не виконують покладених на них зобов'язань.

Ми вітаємо швидкі й рішучі кроки президента Зеленського, а також пильність українського громадянського суспільства та ЗМІ щодо протидії корупції з метою забезпечення ефективного нагляду та підзвітності державних закупівель,

– додав Прайс.

Він додав, що українці хочуть бачити належне врядування, боротьбу з корупцією та верховенство права. США також все це підтримують, як і зобов'язання України забезпечувати прозорість і підзвітність.

"І ми стали свідками такого прикладу впродовж останніх годин", – пояснив представник Держдепу.

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