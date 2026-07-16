Зеленский пока не принял сторону Сирского, – Федорова

Михаил Федоров считает, что Владимир Зеленский еще не определился с позицией в отношении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Бывший министр обороны подчеркнул, что за 7 лет президент ни разу его не подводил.

Об этом Михаил Федоров рассказал во время брифинга перед уходом из Минобороны.

Что сказал Федоров о том, встал ли Зеленский на сторону Сырского?

Михаил Федоров отметил, что знает Владимира Зеленского 7 лет.

Считаю, что он (Зеленский – 24 Канал) еще не встал на сторону Сырского (Александра, главнокомандующего ВСУ – 24 Канал). Президент, я сегодня с ним разговаривал, я ему сказал: "Я поступаю по совести". Я с ним прошел долгий путь, он за 7 лет меня как члена команды, в принципе, никогда не подводил, как и я его,

– сказал экс-министр обороны.

При этом Федоров отметил, что когда к Зеленскому приходит "90% людей, у которых возникли проблемы после нашей работы в Минобороны", то ему "трудно все проанализировать и принять решение".

"Я думаю, что президент прислушивается к украинскому народу. И я надеюсь, что ситуация будет исправлена", – выразил надежду бывший глава министерства обороны.

Напомним, во время этого же брифинга Михаил Федоров рассказал, почему не сотрудничал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам экс-министра обороны, его команда столкнулась с блокированием всех предложенных инициатив со стороны генерала.