Про це Михайло Федоров розповів під час брифінгу перед відставкою з Міноборони.

Що сказав Федоров про те, чи обрав Зеленський сторону Сирського?

Михайло Федоров зазначив, що знає Володимира Зеленського 7 років.

Вважаю, що він (Зеленський – 24 Канал) ще не обрав сторону Сирського (Олександра, головнокомандувача ЗСУ – 24 Канал). Президент, я сьогодні з ним говорив, я йому сказав: "Я вчиняю по совісті". Я з ним пройшов шлях, він за 7 років мене як члена команди, в принципі, ніколи не підводив, як і я його,

– сказав ексміністр оборони.

Водночас Федоров зауважив, що коли до Зеленського приходить "90% людей, у яких сталися проблеми після нашої роботи в Міноборони", то йому "важко все проаналізувати та прийняти рішення".

"Я думаю, що президент чує український народ. І я сподіваюся, що ситуація буде виправлена", – висловив сподівання колишній глава міністерства оборони.

Нагадаємо, під час цього ж брифінгу Михайло Федоров розповів, чому не співпрацював із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами ексміністра оборони, його команда зіткнулася з блокуванням всіх запропонованих ініціатив з боку генерала.