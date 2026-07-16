После отставки Федорова "Флеш" также заявил, что уходит с должности

Сергей "Флеш" Бескрестнов занимал должность советника министра обороны с 25 января 2026 года. Вечером 15 июля он написал, что уходит с этой должности.

Об этом Бескрестнов написал в своих социальных сетях. Ранее Министерство обороны покинул еще один советник Сергей Стерненко

Что сказал "Флеш"?

Чиновник извинился перед производителями и разработчиками оружия, а также перед военными и отметил, что отныне не сможет ничем помочь на уровне Министерства обороны. Он рассказал, что быть в команде экс-министра Федорова было для него честью.

Сергей Бескрестнов написал, что у него было много планов и идей, которые он хотел воплотить в будущем. Экс-советник признался, что огорчен тем, что не сможет завершить свои личные проекты. В то же время "Флеш" сказал, что кто-то другой должен работать дальше, потому что война продолжается.

Он добавил, что во время работы имел доступ ко многим системам, мог анализировать действия врага и прогнозировать его дальнейшие шаги.

Враг в своих рядах радуется, почему меня больше нет в Минобороны. Настроение ужасное. Но я не брошу свой путь и буду и дальше защищать страну и помогать военным собратьям,

– заявил Бескрестнов

Также он поблагодарил Михаила Федорова за сотрудничество.

С начала полномасштабного вторжения "Флэш" присоединился к обороне Киевской области. Бескрестнов работал над созданием стабильной системы военной связи на севере региона.

Впоследствии он участвовал в подготовке украинских военных. Его ключевые направления: противодействие вражеским дронам, анализ их радиосигналов и практическое применение средств РЕБ. Бескрестнов подчеркивал, что не является кадровым военным и не занимает официальную должность возле ВСУ.

В то же время, его роль как независимого эксперта только росла. С 2024 года он возглавлял общественную организацию "Центр радиотехнологий". Федоров называл "Флеша" одним из сильнейших практических специалистов в области дронов, РЭБ и анализа технологий противника.

Что известно о "Флеше"?

25 января этого года Сергей "Флеш" Бескрестнов стал советником министра обороны Украины по технологическим направлениям, в частности в сферах дронов, РЭБ и анализа решений противника. Его деятельность была сосредоточена на разработке систем противодействия российским БПЛА с целью снижения эффективности вражеских атак.

Ночью 20 апреля на Сергея Бескрестнова было совершено покушение. По словам чиновника, россияне ночью пытались его убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену его дома.