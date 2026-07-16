Про це Бескрестнов написав у власних соцмережах. Раніше Міноборони покинув ще один радник Сергій Стерненко

Що сказав "Флеш"?

Чиновник перепросив перед виробниками й розробниками зброї, а також військовими й зазначив, що відтепер не зможе нічим допомогти на рівні Міністерства оборони. Він розповів, що бути у команді ексміністра Федорова було для нього честю.

Сергій Бескрестнов написав, що мав багато планів та ідей, які хотів втілити у майбутньому. Ексрадник зізнався, що засмучений через те, що не зможе завершити свої особисті проєкти. Водночас "Флеш" сказав, що хтось інший має працювати далі, бо війна триває.

Він додав, що під час роботи мав доступ до багатьох систем, міг аналізувати дії ворога та прогнозувати його подальші кроки.

Ворог по своїм групам радіє, що мене більше немає в МО. Настрій жахливий. Але свій шлях я не кину і далі захищатиму країну і допомагатиму військовим побратимам,

– заявив Бескрестнов

Також він подякував Михайлу Федорову за співпрацю.

З початку повномасштабного вторгнення "Флеш" долучився до оборони Київської області. Бескрестнов працював над створенням стабільної системи військового зв'язку на півночі регіону.

Згодом він брав участь у підготовці українських військових. Його ключові напрямки: протидія ворожим дронам, аналіз їхніх радіосигналів та практичне застосування засобів РЕБ. Бескрестнов наголошував, що не є кадровим військовим і не обіймає офіційної посади у ЗСУ.

Водночас його роль як незалежного експерта лише зростала. З 2024 року він очолював громадську організацію "Центр радіотехнологій". Федоров називав "Флеша" одним із найсильніших практичних фахівців у галузі дронів, РЕБ і аналізу технологій противника.

Що відомо про "Флеша"?

25 січня цього року Сергій "Флеш" Бескрестнов став радником міністра оборони України з технологічних напрямів, зокрема у сферах дронів, РЕБ та аналізу рішень противника. Його діяльність була зосереджена на розробці систем для протидії російським БпЛА з метою зниження ефективності ворожих атак.

Вночі 20 квітня на Сергія Бескрестнова було скоєно замах. За словами чиновника, росіяни вночі намагалися його вбити. Керований реактивний "Шахед" врізався в стіну його будинку.