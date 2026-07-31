Полиграф, лоббисты и конфликт с генералами: что Федоров рассказал о своем увольнении, – NYT
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о причинах своего громкого отстранения от власти. По его словам, к отставке привели острые конфликты с военным руководством, применение полиграфа и противостояние с оборонными лоббистами из-за стратегии использования дронов.
Об этом пишет The New York Times.
Что сказал Федоров о конфликте с военным командованием?
Бывший министр заявил, что во время работы в Минобороны продвигал масштабную реформу закупок вооружения и делал ставку на дроны и роботизированные системы. Именно это, по его словам, привело к конфликту с частью генералов, чиновников и представителей оборонной промышленности.
Федоров утверждает, что для выявления чиновников с возможными связями с оборонными подрядчиками в министерстве даже использовали полиграф.
Это была борьба не только за стратегию войны, но и борьба с коррупцией,
– сказал он.
В то же время экс-министр заявил, что его отставки активно добивались лоббисты оборонных компаний. По его словам, причиной стал спор с отдельными генералами и чиновниками относительно стратегии ведения войны.
Федоров также подчеркнул, что хотел бы, чтобы общественная дискуссия велась не вокруг его возвращения в Министерство обороны, а вокруг того, какой должна быть стратегия ведения войны и развития украинской армии.
"95% потерь россиянам наносят дроны"
Федоров убежден, что характер боевых действий уже кардинально изменился. По его словам, в настоящее время примерно 95% потерь российских войск на фронте наносят именно украинские беспилотники, которые значительно превосходят по эффективности танки, артиллерию, снайперов и другие традиционные виды вооружения.
Он отметил, что война движется к "роботизации линии фронта", когда военных будут постепенно выводить из самых опасных участков, а все больше боевых задач будут выполнять дистанционно управляемые и автономные системы.
По словам Федорова, его увольнение может лишь замедлить реформу военного планирования и системы закупок, однако уже не способно ее остановить, ведь технологическая трансформация украинской армии зашла слишком далеко.
В то же время Украина, по словам экс-министра, уже испытывает новые роботизированные системы. В частности, он показал видео вооруженного робота-моноколеса с системой самобалансировки, который способен быстро передвигаться по сложной местности.
Федоров подчеркнул, что его критика штурмовой тактики пехоты не является критикой украинских военных.
Украинцы – самые храбрые в мире. Именно поэтому мы должны сохранить этих храбрых людей,
– подытожил он.
Почему Федоров хочет заниматься после государственной службы?
Федоров также не исключил работы в частном секторе. По его словам, его интересуют компании, разрабатывающие лазерные системы, гуманоидных боевых роботов, дешевые ракеты или автономное оружие с искусственным интеллектом.
Он утверждает, что один из таких дронов, способный самостоятельно выбирать цели без связи с оператором, уже проходил испытания во время ударов по временно оккупированному Крыму, хотя серийное производство еще не началось.
Экс-министр добавил, что независимо от того, вернется ли он на государственную службу, он продолжит продвигать идею широкого использования роботизированных систем в боевых действиях.
Что говорит экс-министр обороны о протестах?
После увольнения Федорова в Украине прошли акции протеста с требованием вернуть его на должность. В то же время он сам заявил, что не намерен становиться политическим оппонентом президента Владимира Зеленского во время войны.
Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втянула меня в политику,
– пояснил экс-министр.
По словам Федорова, он также не планирует возвращаться в правительство, если ему не предложат именно должность министра обороны.
В то же время он заявил, что не будет участвовать в акциях в свою поддержку, но и не будет отговаривать украинцев от открытой критики власти.
"Россияне не взяли нашу демократию в заложники во время войны", – сказал Федоров, комментируя проведение протестов.
"Роботы должны воевать вместо людей"
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров также заявил, что будущее войны заключается в использовании роботов, беспилотников и искусственного интеллекта, которые должны заменить людей на поле боя. По словам экс-министра, именно это позволит сохранить жизни украинских военных.
Федоров убежден, что современная война стремительно переходит к "роботизации фронта".
Я абсолютно убежден, что роботы и дроны должны воевать везде, где это возможно. Именно так мы сохраним жизни наших солдат,
– подчеркнул он.
По его мнению, в будущем выживут только те армии, которые будут обладать дешевым, умным и массовым высокотехнологичным оружием.
Напомним, Михаил Федоров также дал большое интервью журналистам "Украинской правды". В ходе беседы экс-министр отметил, что причиной его увольнения, вероятно, стало "большое недовольство многих людей" после начала реформирования процессов в Минобороны.