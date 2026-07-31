Про це пише The New York Times.

Що сказав Федоров про конфлікт із військовим командуванням?

Колишній міністр заявив, що під час роботи в Міноборони просував масштабну реформу закупівель озброєння та робив ставку на дрони й роботизовані системи. Саме це, за його словами, призвело до конфлікту з частиною генералів, чиновників та представників оборонної промисловості.

Федоров стверджує, що для виявлення посадовців із можливими зв'язками з оборонними підрядниками у міністерстві навіть використовували поліграф.

Це була боротьба не лише за стратегію війни, а й боротьба з корупцією,

– сказав він.

Водночас ексміністр заявив, що його відставки активно домагалися лобісти оборонних компаній. За його словами, причиною стала суперечка з окремими генералами та чиновниками щодо стратегії ведення війни.

Федоров також наголосив, що хотів би, аби суспільна дискусія точилася не навколо його повернення до Міністерства оборони, а навколо того, якою має бути стратегія ведення війни та розвитку української армії.

"95% втрат росіянам завдають дрони"

Федоров переконаний, що характер бойових дій уже кардинально змінився. За його словами, нині приблизно 95% втрат російських військ на фронті завдають саме українські безпілотники, які значно перевершують за ефективністю танки, артилерію, снайперів та інші традиційні види озброєння.

Він зазначив, що війна рухається до "роботизації лінії фронту", коли військових поступово виводитимуть із найнебезпечніших ділянок, а дедалі більше бойових завдань виконуватимуть дистанційно керовані та автономні системи.

За словами Федорова, його звільнення може лише сповільнити реформу військового планування та системи закупівель, однак уже не здатне її зупинити, адже технологічна трансформація української армії зайшла надто далеко.

Водночас Україна, за словами ексміністра, вже випробовує нові роботизовані системи. Зокрема, він показав відео озброєного робота-моноколеса із системою самобалансування, який здатний швидко пересуватися складною місцевістю.

Федоров наголосив, що його критика штурмової тактики піхоти не є критикою українських військових.

Українці – найхоробріші у світі. Саме тому ми повинні зберегти цих хоробрих людей,

– підсумував він.

Чим Федоров хоче займатися після держслужби?

Федоров також не виключив роботи у приватному секторі. За його словами, його цікавлять компанії, які розробляють лазерні системи, гуманоїдних бойових роботів, дешеві ракети або автономну зброю зі штучним інтелектом.

Він стверджує, що один із таких дронів, здатний самостійно обирати цілі без зв'язку з оператором, уже проходив випробування під час ударів по тимчасово окупованому Криму, хоча серійне виробництво ще не розпочалося.

Ексміністр додав, що незалежно від того, чи повернеться він до державної служби, продовжить просувати ідею широкого використання роботизованих систем у бойових діях.

Що каже ексміністр оборони про протести?

Після звільнення Федорова в Україні відбулися акції протесту з вимогою повернути його на посаду. Водночас сам він заявив, що не має наміру ставати політичним опонентом президента Володимира Зеленського під час війни.

Я не хочу, щоб ця ситуація штучно затягнула мене в політику,

– пояснив ексміністр.

За словами Федорова, він також не планує повертатися до уряду, якщо йому не запропонують саме посаду міністра оборони.

Водночас він заявив, що не братиме участі в акціях на свою підтримку, але й не відмовлятиме українців від відкритої критики влади.

"Росіяни не взяли нашу демократію в заручники під час війни", – сказав Федоров, коментуючи проведення протестів.

"Роботи мають воювати замість людей"

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров також заявив, що майбутнє війни полягає у використанні роботів, безпілотників та штучного інтелекту, які мають замінити людей на полі бою. За словами ексміністра, саме це дозволить зберегти життя українських військових.

Федоров переконаний, що сучасна війна стрімко переходить до "роботизації фронту".

Я абсолютно переконаний, що роботи й дрони мають воювати всюди, де це можливо. Саме так ми збережемо життя наших солдатів,

– наголосив він.

На його думку, у майбутньому виживатимуть лише ті армії, які матимуть дешеву, розумну та масову високотехнологічну зброю.

Нагадаємо, Михайло Федоров також дав велике інтерв'ю журналістам "Української правди". Під час розмови ексміністр зазначив, що причиною його звільнення, ймовірно, було "велике незадоволення в багатьох людей" після початку перебудовування процесів у Міноборони.