Общество своими протестами демонстрирует, что у него есть свое мнение, и оно не совпадает с мнением властей. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что такие настроения людей обязательно нужно учитывать.

Может ли Федоров остаться на посту?

"После ряда событий, которые произошли сегодня, я оптимистично отношусь к тому, что Федоров все-таки останется в команде. Есть много сигналов о том, что за другого кандидата нет голосов, и что, мол, Клименко сам отказался от предложения возглавить министерство", – отметил политолог.

При этом стоит понимать, что никакого негатива в отношении Игоря Клименко у людей нет. Наоборот, за время его работы на посту главы МВД сложилось впечатление, что он эффективен, ведь справился со многими вызовами и постоянно был на месте всех событий.

"Но сегодня речь идет не о том, чтобы кто-то конкретно занимал эту должность, а о том, что общество не понимает причин отставки Федорова. Он проявил себя как очень эффективный менеджер еще в 2019 году, запустил множество успешных проектов, никогда не имел проблем с международными партнерами", – подчеркнул Максим Джигун.

Политолог о возможности того, что Федоров останется на посту: смотрите видео

Работая в Минобороны, он за короткое время реализовал очень важные реформы. Поэтому отсутствие коммуникации и объяснений такого решения спровоцировало людей выйти на улицы.

Сегодня ходит много слухов о том, почему перестановки в правительстве были исключительно из-за необходимости отстранения Федорова. Но, скорее всего, президент, принимая такое решение, опирался на то, что слышит от Генерального штаба. А там, как известно, говорят о том, что видение армии и Министерства обороны никак не сходятся.

Я бы сказал, что это классическое противостояние нового подхода и старой школы управления. Этот конфликт назревал и рано или поздно должен был произойти,

– добавил Максим Джигун.

Сейчас многое зависит от реакции власти. Если удастся сбалансировать систему и найти компромисс – это сделает нас только сильнее. В противном случае будет неизбежен "откат" назад. Поэтому очень важно не допустить еще больших ошибок.