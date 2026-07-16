Суспільство демонструє протестами, що має свою думку й вона не збігається з думкою влади. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що на такі настрої людей обов'язково треба зважати.

Чи може Федоров залишитися на посаді?

"Після низки подій, які сьогодні відбулися, я оптимістично ставлюсь до того, що Федоров все-таки залишиться в команді. Є багато сигналів про те, що за іншого кандидата немає голосів, і що, мовляв, Клименко сам відмовився від пропозиції очолити міністерство", – зауважив політолог.

При цьому варто розуміти, що ніякого негативу щодо Ігоря Клименка у людей немає. Навпаки за час його роботи на посту очільника МВС склалося враження, що він є ефективний, адже впорався з багатьма викликами постійно був на місці всіх подій.

"Але сьогодні мовиться не про те, щоб хтось конкретний обіймав посаду, а про те, що суспільство не розуміє причин відставки Федорова. Він продемонстрував себе як дуже ефективний менеджер ще 2019 року, запустив безліч успішних проєктів, ніколи не мав проблем з міжнародними партнерами", – підкреслив Максим Джигун.

Політолог про можливість Федорова залишитися на посаді: дивіться відео

Працюючи в Міноборони, він за короткий час реалізував дуже важливі реформи. Тому брак комунікації, пояснень такого рішення спровокувало людей вийти на вулиці.

Сьогодні ходить багато чуток про те, що перевантаження уряду було виключно через необхідність зняття Федорова. Але найімовірніше, що президент, ухвалюючи таке рішення, опирався на те, що чує від Генерального штабу. А там, як відомо, говорять про те, що бачення армії та Міністерства оборони ніяк не сходяться.

Я б сказав, що це класичне протистояння нового підходу та старої школи управління. Цей конфлікт назрівав і рано чи пізно мав статися,

– додав Максим Джигун.

Зараз багато чого залежить від реакції влади. Якщо вдасться збалансувати систему й знайти компроміс – це зробить нас тільки сильнішими. В іншому випадку буде неминучий "відкат" назад. Тому дуже важливо не допустити ще більших помилок.