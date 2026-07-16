Рада ушла на каникулы, так и не рассмотрев вопрос о назначении министра обороны

16 июля Верховная Рада завершила заседание, так и не рассмотрев вопросы о назначении министра обороны Украины и министра иностранных дел. Новый Кабинет министров был сформирован, однако два ключевых направления – внешняя политика и оборона – остались без утвержденных руководителей.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, парламент больше не планирует собираться до 18 августа, поэтому кадровые решения могут быть отложены.

Когда может быть принято решение о назначении новых министров обороны и иностранных дел?

За назначение нового Кабмина в целом проголосовали 264 парламентария. В то же время вопрос о двух ключевых должностях остался открытым – Минобороны и Министерство иностранных дел пока не получили новых руководителей.

После голосования за правительство фракция "Слуга народа" должна была провести отдельное заседание, на котором могла бы обсудить кандидатуру нового министра обороны. Однако, по словам Ярослава Железняка, встреча фактически длилась несколько минут и не завершилась принятием решения.

Как и следовало ожидать, никакого заседания фракции "Слуга народа" по поводу министра обороны не будет. Точнее, оно длилось пару минут, на нем сказали, что на пост министра обороны ищут другую кандидатуру, нежели Клименко (но и не Федоров),

– заявил Железняк.

По его словам, депутаты обсуждали возможность проведения еще одного заседания вечером 16 июля.

"Сказали, что, возможно, что-то будет в 21:00 (но думаю, это очередная байка) или уже в августе… 18 августа, для понимания", – написал народный депутат.

Железняк также подчеркнул, что после формирования нового правительства Михаил Федоров уже окончательно не исполняет обязанности министра обороны. Таким образом, после его отставки должность главы оборонного ведомства остается вакантной.

Вот такая история: министра иностранных дел нет, министра обороны нет, главы СБУ нет, главы Внешней разведки нет,

– отметил Железняк.

В то же время ранее среди возможных кандидатов на пост министра обороны называли главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко. После этого Владимир Зеленский выдвинул нового кандидата на пост министра обороны Украины. Президент предлагает нынешнего временного исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару.

Отметим, что источники 24 Канала утверждали, что народным депутатам сообщили о возможности проведения заседания 16 июля ориентировочно в 21:00. Именно во время этого заседания может быть рассмотрен вопрос о назначении нового руководителя Министерства обороны.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк подтвердила, что вопрос еще не закрыт.