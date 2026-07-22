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24 Канал Новости Украины Уровень доверия приближается к показателю Залужного: 72% украинцев не поддержали увольнение Федорова
22 июля, 16:43
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Уровень доверия приближается к показателю Залужного: 72% украинцев не поддержали увольнение Федорова

Дария Черныш

Вокруг кадрового решения, затронувшего оборонное ведомство, развернулась заметная общественная реакция. Опрос показал, что поддержка такого шага низкая.

Социологи зафиксировали не только высокую чувствительность общества к кадровому решению, но и устойчивый кредит доверия к самому Михаилу Федорову. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Каковы результаты соцопроса?

Социологическая группа провела опрос 20–21 июля. Решение Владимира Зеленского об увольнении Федорова не поддержали 72% опрошенных украинцев. С ним согласились лишь 5% респондентов, еще 17% ответили, что им все равно, а 6% выбрали вариант "трудно ответить".

Федоров также вошел в число лидеров, которым украинцы доверяют больше всего – 65%. По показателям он приблизился к уровню экс-главнокомандующего Валерия Залужного, который занимает первое место с 70% доверия. На третьем месте – руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (62%), на четвертом – Зеленский (59%).

Социологи также оценили электоральные настроения украинцев. Итак, в тройку лидеров первого тура вероятных президентских выборов вошли:

  • Владимир Зеленский (22,3%);
  • Валерий Залужный (14,9%);
  • Михаил Федоров (13,4%).

Далее в списке идут Буданов (7,2%), боксер Александр Усик (5,9%), пятый президент Петр Порошенко (4,6%) и мэр Харькова Игорь Терехов (4,3%).

Также социологи установили, что 55% опрошенных украинцев поддержали отставку Александра Сырского с поста Главнокомандующего ВСУ. Против такого решения высказались 15% респондентов, еще 19% ответили, что им все равно, а остальные 11% выбрали вариант "трудно ответить".

Напомним, по данным СМИ, экс-главнокомандующий Александр Сырский и бывший глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов не будут заниматься оперативной деятельностью после отставки.

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