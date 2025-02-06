Путин делит "корыта": что происходит с минобороны России и в "Роскосмосе"

Минобороны России уже давно "трещит по швам", Владимир Путин пытается спасти его благодаря передаче власти над министерством другим кланам. Странные изменения происходят и в "Роскосмосе".

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что в Минобороны страны-агрессора новые люди тоже под риском увольнения. В то же время "Роском" из-за проблем требует новых решений.

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О чем свидетельствуют увольнения и новые назначения в минобороны России и "Роскосмосе"

Политтехнолог отметил, что когда в России сменили министра обороны с Сергея Шойгу заменил Андрей Белоусов, в стране-агрессоре начался новый передел "корыта", к власти Кремля начали приходить новые российские кланы.

Кто-то много наворовал, кто-то наоборот не донес, поэтому и зачистили генералов из клана Шойгу, чтобы пришел новый клан. Новая группировка также "дорвется",

– подчеркнул он.

Недавно Путин уволил с должности гендиректора "Роскосмос" Юрия Борисова, на место которого назначил Дмитрия Баканова, ранее занимавшего должность заместителя министра транспорта России. Предыдущее увольнение гендиректора Дмитрия Рогозина, по мнению Тизенгаузена, также не произошло просто так, оно стало для Рогозина позором.

Россия еще имеет ресурсы, но есть ощущение, что без технологий российский "Роскосос" будет жить недолго. Здесь важно, что сохранились санкции даже после подписания какого-то соглашения,

– подчеркнул политтехнолог.

К слову, по мнению эксперта по национальной безопасности, военнослужащего ВСУ Ивана Варченко, ситуация в России из-за войны с каждым днем все ухудшается, поэтому в Кремле могут начаться дворцовый переворот и бунты.