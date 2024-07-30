"Дали возможность расти": нардеп Костенко назвал новую должность экс-командира 80-й бригады

Экс-командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов будет занимать должность заместителя начальника штаба десантно-штурмовых войск.

Новую должность военного раскрыл народный депутат, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Какую должность получил Эмиль Ишкулов

Эмиля Ишкулова сняли с командования бригадой, чтобы назначить на более высокую должность, которая даст возможность дальше расти.

Это тот случай, когда хорошему офицеру, реальному офицеру, который выполнял правильно боевые задачи и все это время служил верой и правдой, дали возможность дальше расти. Плохие офицеры, если они есть, им не дают возможность... их выводят в распоряжение и они идут заниматься своими делами,

– объяснил Костенко.

По его словам, назначение на новую должность – это "большое повышение для командира бригады".

Я считаю, это хорошо, что такого офицера все же отправили на повышение, а не вывели за штат и не дальше принимать участие в войне,

– сказал народный депутат.

Ранее командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады поблагодарил своих подчиненных за службу. По словам Ишкулова, бригада, которую он возглавлял, имеет мощный потенциал из лучших командиров, офицеров, сержантов и солдат.