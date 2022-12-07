Освобождение Кинбурнской косы: все заезды уже контролируют ВСУ

Российские оккупанты не могут завезти на Кинбурнскую косу ни дополнительную технику, ни личный состав для усиления подразделений. Все заезды контролируют наши защитники.

Россияне не могут завезти на Кинбурнскую косу подкрепление

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава военной администрации Николаевщины Виталий Ким.

Внимание Ким объяснил, почему освобождение Кинбурнской косы столь важно.

При том, что наши ВСУ контролируют все заезды, на самой косе все еще находятся захватчики. Так что, вероятно, они в окружении.

Однако Виталий Ким не стал озвучивать другие детали, а подчеркнул, что остальная информация о происходящем на косе – не для разглашения.

Кинбурнская коса – это часть Николаевской области, где до сих пор находятся оккупанты. Остальные же области ВСУ уволили во время мощного контрнаступления на Юге.

Где расположена Кинбурнская коса: показывает на карте

Последние новости об освобождении Кинбурнской косы

12 ноября Ким опубликовал загадочное сообщение, намекнув на предстоящее освобождение косы. Он лаконично написал "Кинбурн".

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк призвала всех пока воздержаться от комментариев о ситуации на фронте. По ее словам, "ситуация имеет свое развитие", но это военная операция, следовательно – нужно молчать.