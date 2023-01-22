Россиянам придется бежать: что откроет путь к освобождению Северодонецка

После освобождения Кременной для ВСУ откроется путь на Рубежное и Северодонецк Луганской области. Россиянам придется бежать из города, как они бежали из Херсона и Лимана.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, несмотря на то, что в Луганской области сложная ситуация, она абсолютно контролируемая ВСУ.

Внимание Когда наступит решающий момент в войне: в разведке спрогнозировали главное поле боя

Очень жестокие бои продолжаются в Луганской области. Трудная, но абсолютно контролируемая ВСУ ситуация. Все понятно как из Донецкого направления, в районе Белогоровки, так и по Сватовско-Кременскому направлению,

– рассказал Гайдай.

"Шаг за шагом ВСУ продвигаются": Луганщина будет деоккупирована

Руководитель ОВА отметил, что на этом направлении ВСУ "трудно продвигаться вперед", потому что оккупанты подтянули "огромные резервы" и "все тщательно заминировали". Однако "успех все равно на стороне Сил обороны Украины".

Если бы там не было тяжело, все равно – шаг за шагом, метр за метром Луганская область будет деоккупирована,

– подчеркнул Сергей Гайдай.

По мнению Гайдая, когда ВСУ уволят Кременную, откроется путь на Рубежное и Северодонецк. И есть такая вероятность, что из временного оккупированного областного центра россияне будут убегать, когда ВСУ подойдут "вплотную к Северодонецку".

Мы видели, как они бежали из Херсона и Лимана. Северодонецк – это небольшой город, 4 на 4 километра, такой квадратик, расположенный на ровном месте. Но когда уже подходят войска со стороны Рубежного, то он оказывается в полуокружении. И я уверен, оккупанты в таком случае покинут город,

– заверил он.

Актуально о ситуации в Луганской области

В Генштабе отчитались, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Новоселовское, Площадка и Краснопоповка Луганской области;

Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка в Донецкой области.

Недавно на Сватовском направлении украинские защитники уничтожили самый современный российский танк Т-90 "Прорыв". В прокремлевских СМИ этот танк называют "вершиной танкостроительного мнения".

21 января Сергей Гайдай сообщил, что наши защитники значительно приблизились к Кременной.

Разведка Украины считает, что главное поле боя, где будут проходить решающие и тяжелые бои, будет сосредотачиваться в двух областях – Донецкой и Луганской, которые россияне пытаются полностью оккупировать.