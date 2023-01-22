Россиянам придется бежать: что откроет путь к освобождению Северодонецка
Источник:Сергій Гайдай
После освобождения Кременной для ВСУ откроется путь на Рубежное и Северодонецк Луганской области. Россиянам придется бежать из города, как они бежали из Херсона и Лимана.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, несмотря на то, что в Луганской области сложная ситуация, она абсолютно контролируемая ВСУ.
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Очень жестокие бои продолжаются в Луганской области. Трудная, но абсолютно контролируемая ВСУ ситуация. Все понятно как из Донецкого направления, в районе Белогоровки, так и по Сватовско-Кременскому направлению,
– рассказал Гайдай.
"Шаг за шагом ВСУ продвигаются": Луганщина будет деоккупирована
Руководитель ОВА отметил, что на этом направлении ВСУ "трудно продвигаться вперед", потому что оккупанты подтянули "огромные резервы" и "все тщательно заминировали". Однако "успех все равно на стороне Сил обороны Украины".
Если бы там не было тяжело, все равно – шаг за шагом, метр за метром Луганская область будет деоккупирована,
– подчеркнул Сергей Гайдай.
По мнению Гайдая, когда ВСУ уволят Кременную, откроется путь на Рубежное и Северодонецк. И есть такая вероятность, что из временного оккупированного областного центра россияне будут убегать, когда ВСУ подойдут "вплотную к Северодонецку".
Мы видели, как они бежали из Херсона и Лимана. Северодонецк – это небольшой город, 4 на 4 километра, такой квадратик, расположенный на ровном месте. Но когда уже подходят войска со стороны Рубежного, то он оказывается в полуокружении. И я уверен, оккупанты в таком случае покинут город,
– заверил он.
Актуально о ситуации в Луганской области
В Генштабе отчитались, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:
- Новоселовское, Площадка и Краснопоповка Луганской области;
- Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка в Донецкой области.
Недавно на Сватовском направлении украинские защитники уничтожили самый современный российский танк Т-90 "Прорыв". В прокремлевских СМИ этот танк называют "вершиной танкостроительного мнения".
21 января Сергей Гайдай сообщил, что наши защитники значительно приблизились к Кременной.Важно! Разведка Украины считает, что главное поле боя, где будут проходить решающие и тяжелые бои, будет сосредотачиваться в двух областях – Донецкой и Луганской, которые россияне пытаются полностью оккупировать.