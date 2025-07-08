Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о намерении ее уволить, – СМИ

Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить. В то же время президент предложил дипломату остаться в команде после этого.

Однако возможную должность определят позже. Об этом во вторник, 8 июля, сообщило "Суспильне" со ссылкой на источник в Офисе президента, передает 24 Канал.

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Что известно о кадровых изменениях

По информации собеседника СМИ, предварительные консультации с министром иностранных дел Андреем Сибигой уже состоялись. Решение о том, кто займет место Маркаровой в США, еще не принято.

Кроме того, замену нынешнему послу в США Зеленский обсудил с Трампом во время последнего телефонного разговора 4 июля. Президент назвал нескольких кандидатов на эту должность:

премьер-министра Дениса Шмыгаля,

министра обороны Рустем Умерова,

вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину,

министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщило Bloomberg, а "Суспильному" подтвердили два информированных источника.

Напомним, ранее о возможных кадровых изменениях предупреждали в Financial Times. Среди причин увольнения Макаровой, в частности, критика в ее адрес со стороны союзников Трампа, которые считают дипломатку слишком приближенной к демократам.