"Стратегическая ошибка": Драпатый, "Мадьяр" и "Редис" предостерегли Зеленского от увольнения Малюка

2 января СМИ распространили информацию о том, что Владимир Зеленский якобы размышляет над тем, чтобы уволить Василия Малюка с должности главы СБУ. Ряд топовых военных командиров предостерегли президента от подобной ошибки.

Так, с призывом оставить Малюка во главе СБУ выступил командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатий. Генерал-майор обычно не комментирует громкие события во власти. Однако, в этом случае, решил нужным высказать свое мнение, передает 24 Канал.

Почему военные советуют Зеленскому не увольнять Малюка?

Михаил Драпатий отметил, что СБУ под руководством Василия Малюка играет заметную роль в укреплении обороны страны.

Он также подчеркнул, что эффективность работы главы СБУ определяется не громкостью операций, а реальным уровнем внутренней безопасности и снижением боевых возможностей противника.

Результаты этой деятельности, по оценке Драпатого, ощутимы как на фронте, так и в тылу.

Отдельно он добавил, что собственной безопасностью обязан руководителю СБУ и его команде.

Сочетание системности, взвешенности, решительности и ориентации на результат делает нынешнее руководство Службы эффективным в военных условиях. В этом смысле Василий Малюк – именно там, где должен быть,

– подытожил командующий Объединенными силами ВСУ.

В поддержку Малюка выступил и командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди

"Мадьяр" отметил, что темп, масштаб и результативность ударов СБУ под руководством генерала Малюка являются исключительными и не имеют аналогов. Он считает, что независимо от того, где Малюк мог бы быть полезным в будущем, смена руководителя СБУ именно сейчас несет серьезные риски. Прежде всего – ослабление одного из ключевых инструментов Украины в противодействии агрессору.

Бровди также подчеркнул высокий авторитет Малюка среди личного состава и отметил, что нынешний глава СБУ находится на своем месте, оставаясь грозным и эффективным командиром.

Командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко "Редис" вспомнил свое первое знакомство с Василием Малюком. Это произошло еще до полномасштабного вторжения. Тогда нынешний глава СБУ произвел на военного большое впечатление. Тот был из руководителей, "которые углубляются в детали и изучают вопрос изнутри". Вместе они попали под артобстрел. "...Василий Васильевич перенес его с улыбкой на лице. Тогда в глубине души я обрадовался, что такой офицер появился в структуре", – вспоминает "Редис".

Он подчеркнул, что для Украины большая удача иметь во время войны такого компетентного и преданного руководителя Службы.

По мнению Прокопенко, если оценивать должностных лиц по реальным результатам их работы за год, то глава СБУ относится к числу самых эффективных, ведь демонстрирует высокий уровень работы и берет на себя значительно более широкую ответственность, чем предусмотрено должностью.

Лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош призвал президента не делать "стратегической ошибки".

Как можно увольнять человека, который за годы полномасштабного вторжения восстановил структуру, заброшенную предыдущим руководством и сделал из нее одну из самых эффективных в мире? .... Генерал Малыш – сам, при жизни, стал Легендой и личным врагом кремлевского карлика. Его возможное увольнение с должности – это реальный подарок Путину,

– говорится в заметке военного.

"Украинские новости" цитируют и слова командира Третьего армейского корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого.

Военный положительно отозвался о последних кадровых назначениях в сфере национальной безопасности и обороны, одновременно выразив обеспокоенность относительно возможных изменений в руководстве СБУ. Он отметил, что назначение Кирилла Буданова, его боевого товарища, на должность главы Офиса президента – логичный шаг, который усиливает обороноспособность страны. Вместе с тем, Билецкий предостерег, что замена Василия Малюка, руководителя СБУ, может ослабить один из ключевых элементов украинской обороны.

Обратите внимание! По данным 24 Канала, попытки снять Василия Малюка с должности действительно есть. Но, как рассказали наши источники, пока еще ничего не решено, идет обсуждение.

