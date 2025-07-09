Не дипломат: кто может заменить Маркарову на должности посла в США

В обществе живо обсуждают возможную замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Были определенные ожидания, что это произойдет сразу после прихода Дональда Трампа к власти, но еще полгода госпожа посол работала.

Срок полномочий Маркаровой закончился еще в январе 2025 года. Как отметил 24 Каналу глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, теперь эту ситуацию хотят исправить.

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Кто может стать новым послом

Владимир Зеленский планирует собрать послов в Киеве. Это регулярная процедура, которая происходит ежеквартально. Очевидно, теперь на этой встрече обсудят или проведут замену дипломатического корпуса.

Я ожидаю, что Маркарову заменят по формальным признакам, ведь ее каденция завершилась. К тому же смена власти в США требует изменения подходов,

– подчеркнул Ярослав Божко.

Он добавил, что должность посла сегодня критически сложная. Если туда все-таки кого-то назначат, то скорее всего, это будет политик серьезного уровня. Вряд ли молодой дипломат.

"Скамейка запасных украинской власти на топ-должности очень короткая. Людей, которым можно доверить сложные и стратегически важные должности, не так много", – отметил Ярослав Божко.

Напомним, о возможной замене Маркаровой на должности заговорили после телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Однако ей предложат остаться в команде. Вероятно, консультации президента с главой МИД уже состоялись

Среди потенциальных кандидатов называли премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Рустем Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину, министра энергетики Германа Галущенко. Финальное решение могут принять 15 июля во время Ставки.