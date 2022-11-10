Деокупация Николаевской области: Ким обратился к местным жителям
Источник:Виталий Ким
Военные сообщают, что почти вся Николаевская область освобождена от оккупантов. Виталий Ким призвал гражданских к тишине. Кроме того, в деоккупированные населенные пункты еще не следует возвращаться.
Так, глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что сегодня много хороших новостей. В освобожденных селах и городах готовятся к переподключению электричества, тепла.
Почти вся Николаевская область освобождена от оккупантов, – Костенко
Ждем официальных подтверждений от Генштаба
В эфире телемарафона он рассказал, что власти готовят гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий Николаевской области. Однако необходимо дождаться официального сообщения от Генштаба об освобождении Снигиревки.
Мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, "старлинками", генераторами... Я тоже хочу с вами всеми поделиться, но должен ждать официальных подтверждений. Но знаю, что все хорошо,
– рассказал Ким.
Не нужно спешить возвращаться
Ким подчеркнул, что никакие группы, делегации или журналисты сейчас не допускаются в освобождении села. Эксклюзивное право снимать видео сейчас имеют только ВСУ.
Ким обратился к жителям Николаевской области: видео
Ким призвал людей, ранее выехавших из Снигиревки и других населенных пунктов, не спешить возвращаться. Однако он попросил тех, кто работал в коммунальных службах, связаться со своими руководителями. Готовят возвращение всего административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно.
Что известно о наступлении ВСУ на Юге
- Украинские защитники активно продвигаются на Юге. 10 ноября ВСУ подтвердили, что освободили Снигиревку.
- Позже военный Роман Костенко сообщил, что бойцы освободили почти всю Николаевскую область.
- Кроме того, ВСУ продвигаются и в Херсонскую область. Сине-желтые флаги подняли в Киселевке, Борозенском, Станиславе и Павловке.
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