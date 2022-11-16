Фальстарт с освобождением Каховки и Олешек: что произошло на Херсонщине

Вечером 14 ноября в соцсетях распространяли информацию, что ВСУ чуть ли не освободили Олешки, Каховку и Новую Каховку на левом берегу Днепра. Это оказалось фейком, но определенные события там могли происходить.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, информация об освобождении Олешек, Каховки и Новой Каховки была преждевременной. Однако украинские военные, вероятнее всего, проводят определенные операции на левом берегу.

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Молчанов ссылается на ряд опубликованных в соцсетях видео, где было перемещение некоторых подразделений ВСУ на легкой бронетехнике. Он узнал там определенную местность на левом берегу Днепра.

Уверен, что дыма без огня не было. Видел видео, где узнал местность на левом берегу. Не буду говорить, где именно это было. Но это значит, что там действительно были значительные перемещения ВСУ на легкой бронетехнике в лесной местности,

– отметил Молчанов.

Занимают локации в труднодоступных местах

Как отметил Молчанов, некоторые отряды располагаются в труднодоступных местах и лесистых местностях на левом берегу, где проводят определенные операции. Они атакуют российские коммуникации, наводят артиллерию и т.д.

Конечно, группировка оккупантов на левом берегу достаточно серьезная. Там могут быть расположены до 25 тысяч россиян от Новой Каховки до Геройского, остальные оккупанты – в тылу. "Выкурить" их будет не так просто, но работа, уверен Молчанов, над этим продолжается.

Я не могу как-то подтвердить. Но 99%, что наши там находятся в достаточно просторных лесах левого берега. Хотя все сведения, что наши брали города, преждевременны. Они навели там шум, перестрелки и на том пока все,

– утверждает Молчанов.

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Добавим, как сообщила представитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, подразделения Вооруженных Сил Украины сейчас берут логистику российских оккупантов на левом берегу под огневой контроль. Соответственно, захватчики продвигаются вглубь от берега на 15 – 20 км, чтобы уберечься от обстрелов.

Гуменюк признает, что гипотетически российские оккупанты могут угрожать Херсону. Однако украинские военные сейчас активно используют контрбатарейную борьбу, чтобы уничтожать вражескую артиллерию.