Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, інформація про звільнення Олешок, Каховки та Нової Каховки була абсолютно передчасною. Однак українські військові, найімовірніше, проводять певні операції на лівому березі.

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Молчанов посилається на низку опублікованих в соцмережах відео, де були переміщення деяких підрозділів ЗСУ на легкій бронетехніці. Він впізнав там певну місцевість на лівому березі Дніпра.

Впевнений, що диму без вогню не було. Бачив відео, де впізнав місцевість на лівому березі. Не казатиму, де саме це було. Але це означає, що там дійсно були значні переміщення ЗСУ на легкій бронетехніці в лісовій місцевості,

– зазначив Молчанов.

Займають локації у важкодоступних місцях

Як наголосив Молчанов, певні загони розташовуються у важкодоступних місцях та лісистих місцевостях на лівому березі, де проводять певні операції. Вони атакують російські комунікації, наводять артилерію тощо.

Звісно, угруповання окупантів на лівому березі досить серйозне. Там може бути розташовано до 25 тисяч росіян від Нової Каховки до Геройського, решта окупантів – в тилу. "Викурити" їх буде не так просто, але робота, впевнений Молчанов, над цим триває.

Я не можу якось підтвердити. Але 99%, що наші там присутні в досить просторих лісах лівого берега. Хоча всі відомості, що наші брали міста – передчасні. Вони вчинили там шум, перестрілки і на тому поки все,

– стверджує Молчанов.

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Додамо, як повідомила речниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, підрозділи Збройних Сил України зараз беруть логістику російських окупантів на лівому березі під вогневий контроль. Відповідно загарбники просуваються вглиб від берега на 15 – 20 кілометрів, щоб уберегтися від обстрілів.

Гуменюк визнає, що гіпотетично російські окупанти можуть загрожувати Херсону. Однак українські військові зараз активно використовують контрбатарейну боротьбу, щоб знищувати ворожу артилерію.